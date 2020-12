Tout le monde regarde qui remportera le trophée Glitterball lors de la finale Strictly de cette semaine.

Mais la juge en chef Shirley Ballas pourrait avoir quelque chose de brillant à montrer bientôt: une bague de fiançailles.

Elle et son petit ami de deux ans, Danny Taylor, sont devenus proches en vivant ensemble depuis le premier verrouillage.

Et maintenant, Danny a taquiné qu’une proposition n’était peut-être pas trop loin.

Lorsqu’on lui a demandé si le mariage était bientôt sur les cartes, Danny a souri: «C’est une grande institution. Alors surveillez cet espace.

« Vous ne savez tout simplement pas ce qui pourrait être dans le pipeline. »

Shirley, 60 ans, divorcée deux fois, qui avait déjà suggéré qu’elle pourrait penser à un engagement en 2021, était ravie que Danny, 48 ans, soit sur la même longueur d’onde.

Leur relation s’est épanouie depuis le début de cette année.

«Nous devons passer tout le verrouillage ensemble», a déclaré Shirley. «Nous avons donc vraiment appris à nous connaître à un niveau plus personnel. Nous nous voyions une fois par semaine. Maintenant, nous nous voyons tous les jours, donc nous avons beaucoup appris les uns sur les autres.

Ce ne serait pas le premier voyage de Shirley dans l’allée. Elle était fiancée à l’âge de 16 ans avec Nigel Tiffany, maintenant son conseiller financier, et était mariée à son partenaire de danse Sammy Stopford, âgé de 20 à 24 ans, qui vit maintenant en face d’elle. «Je peux jeter un caillou à sa porte d’entrée», dit-elle.

Shirley avait commencé à penser qu’elle ne saurait jamais si la troisième fois était un charme, jusqu’à rencontrer l’acteur Danny alors qu’ils jouaient tous les deux dans le panto de Noël Jack et The Beanstalk à l’Empire de Liverpool il y a deux ans. Elle veut maintenant que les autres se souviennent qu’il n’est jamais trop tard.

«Personne ne devrait jamais renoncer à l’amour», dit-elle. «Je pense que oui. Et puis j’ai rencontré Danny. Mais pour tout le monde, et pour tous ceux qui cherchent encore, vous ne savez jamais ce qui se trouve au coin de la rue.

« Comme [Danny and I] asseyez-vous ici aujourd’hui, nous sommes définitivement amoureux l’un de l’autre et ce fut un beau voyage.

Danny vient de rentrer d’une course dans sa ville natale de Wallasey dans The Wirral pour récupérer la maman bien-aimée de Shirley, Audrey, 83 ans.

En la présentant sur Jess Saying Facebook Live du Daily Mirror, Shirley a déclaré: «C’est la femme qui est responsable de tout – c’est la matriarche, celle qui a cru en moi.

Et maintenant, nous pouvons passer Noël ensemble. Alors, à quoi ressemble Noël dans la maison Ballas? «Karaoké et quelques totties», rit Shirley.

Ce n’est que le deuxième Noël, après l’année dernière, que Shirley célèbre depuis que son frère David s’est suicidé à l’âge de 44 ans en décembre 2003.

Comme elle le raconte dans son autobiographie du nouveau Beyond The Sequins, ce fut un long chemin vers la guérison, sans parler de son parcours passant d’un lotissement dans The Wirral à devenir championne du monde, pour subir de terribles brimades dans les cercles de danse professionnels et un mariage tumultueux. , ce qui la laissait à peine manger quand elle a rejoint Strictly pour la première fois en 2017, tellement désespérée qu’elle avait l’air bien aux côtés de son ami Darcey Bussell.

«Les gens voient le glamour et les cils et ils ne réalisent pas à quel point la vie de combat a été pour moi, comme nager en amont», a déclaré Shirley.

«Et maintenant, j’ai ce charmant petit ami. J’y arrive donc avec mes propres problèmes personnels.

Sa mère, qui a le droit de veto sur toutes les tenues Strictly de Shirley, tient à maintenir le glamour, ajoutant qu’elle aimait que Shirley s’habille «sexy».

Pourtant, ce seront les finalistes qui feront tourner les têtes samedi alors que Maisie Smith d’EastEnders, la popstar HRVY, Bill Bailey et Jamie Laing se dirigeront vers la finale.

«J’aimerais que les quatre gagnent», a déclaré Shirley. «Cela pourrait être n’importe lequel d’entre eux. Ils sont tous gagnants dans mon livre. »

Le vrai gagnant de cette série était Anton du Beke qui a finalement pu siéger au jury pendant que Motsi Mabuse était absent. Mais Shirley insiste sur le fait qu’elle n’a aucune influence sur la question de savoir s’il pourrait revenir à nouveau – ou même comme certains l’ont suggéré de remplacer Bruno Tonioli, s’il est toujours coincé aux États-Unis l’année prochaine.

«Il était absolument ravi de faire partie du panel, mais c’est au-dessus de ma note salariale», a-t-elle déclaré. «J’ai une confiance absolue et sincère dans la BBC pour qu’elle choisisse les personnes qui, selon elle, conviennent à l’émission à ce moment-là.»

