La juge de Strictly Come Dancing, Shirley Ballas, a courageusement parlé de ses insécurités passées.

La star a raconté comment, en rejoignant la liste des juges de l’émission en 2017, elle a rapidement commencé à comparer sa propre apparence à celle de Darcey Bussell.

La danseuse de 60 ans n’avait pas, à ce moment-là, travaillé à la télévision et était relativement inconnue, ne voulant pas que les téléspectateurs apprennent à la connaître pour penser qu’elle était une « fuddy duddy ».

«C’était dans ma tête», dit-elle, «je continuais avec cette plus belle femme que j’ai toujours admirée, Darcey Bussell, et elle était si mince et grande et si gracieuse.

«Elle semblait juste, dans mon esprit, tout ce que je n’étais pas.







« Alors, j’ai juste pris ces mesures supplémentaires pour m’assurer que la robe était bien accrochée, que le maquillage était correct et que les cheveux étaient bons. »

Shirley a ajouté: « Pas en concurrence avec elle, mais en compétition avec moi-même pour ne vouloir laisser tomber personne. Je ne voulais pas que quiconque pense » oh, voici une femme dans la cinquantaine « ou un mec fou, je n’ai pas veux ce sentiment. «

Bien que Darcey, qui a quitté la série en 2018, était « charmante et vraiment encourageante », Shirley est tombée à une taille six alors qu’elle avait presque arrêté de manger.

Shirley a poursuivi: « J’ai toujours eu une forme très sinueuse.







«Être ultra fin comme je l’ai fait en 2017 sur Strictly et descendre à une taille 6, c’était un travail difficile.

« C’était presque ne pas manger. Je ne peux pas et je ne veux plus me faire ça. »

Elle s’est également ouverte sur l’intimidation qu’elle avait subie de la part des «hommes au sommet» lorsqu’elle s’est lancée dans sa carrière.

C’est arrivé pour la première fois, se souvient Shirley, quand j’étais jeune enfant et cela « s’est intensifié à partir de l’âge de 50 ans. »







Strictly s’annonce comme une compétition acharnée et serrée cette année, plusieurs champions possibles émergeant au cours des six dernières semaines.

HRVY, star et chanteuse de YouTube, fait partie des pionniers, tout comme Maisie Smith d’EastEnders.

Les fans pensaient que Clara Amfo pourrait être d’accord pour soulever le trophée Glitterball, avant que l’émission de samedi ne la voit expulsée après une danse avec Jamie Laing.

* Strictly Come Dancing revient sur BBC One demain soir à 19h25.