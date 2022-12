Shirley Ballas a l’air furieuse alors qu’elle est huée par le public de Strictly Come Dancing lors d’une finale tendue

Shirley Ballas, juge de STRICTEMENT Come Dancing, avait l’air furieuse lorsqu’elle a été chahutée lors de la demi-finale d’hier soir.

Le juge en chef faisait sa critique de la deuxième danse de la présentatrice Helen Skelton lorsqu’elle a été interrompue par un membre anonyme du public.

Shirley Ballas avait l’air furieuse après qu’un membre du public ait interrompu sa critique[/caption]

La star rendait son verdict sur le showdance d’Helen Skelton[/caption]

Bien que Shirley, 62 ans, ait été largement positive à propos de la danse qu’Helen a exécutée avec son partenaire Gorka Marquez, elle voulait toujours donner son point de vue critique en tant qu’ancienne chorégraphe de danse.

Elle a dit à l’ancienne personnalité de Blue Peter: “Il y a eu quelques erreurs lors du démontage, j’en suis sûr”, avant de sembler se retourner et de lancer un regard noir à un membre du public.

L’ancien danseur de salon a alors apparemment fait signe à cet aspirant juge de se manifester, mais le membre du public ne s’est pas matérialisé à l’écran.

Elle a ensuite poursuivi sa critique en ajoutant: “Pas si stable à l’intérieur et à l’extérieur, mais beau numéro, j’ai apprécié, pour être juste envers tout le monde.”

Bien que la deuxième routine d’Helen ait reçu son score le plus bas de la nuit à 37 points des juges, elle s’est toujours classée plus haut dans le classement que la chanteuse Molly Rainford et le photographe animalier Hamza Yassin, qui ont remporté la compétition et soulevé le trophée de la balle scintillante.

Shirley agit en tant que juge en chef du programme de la BBC, aux côtés de Motsi Mabuse, Anton Du Beke et du juge original de Strictly Come Dancing, Craig Revel Horwood.

Cependant, cette nouvelle controverse survient alors que Shirly a été poursuivie par des allégations de favoritisme tout au long de la série.

La semaine dernière, les fans ont même demandé que la personnalité de la danse soit remplacée après la fin de cette série.





Will Mellor, 46 ans, a raté de peu une place en finale après une danse tendue contre Fleur East, qui a vu la juge en chef Shirley avoir le vote décisif.

Mais après les résultats du choc, les fans se sont précipités en ligne pour supplier les patrons de faire d’Anton, 56 ans, le nouveau juge en chef.

Un fan en colère a posté: «Vous étiez brillant, vous auriez dû et méritiez de passer. Se moque de la danse off et de cette danse seule. #Shirley pourquoi ? #Anton pour le juge en chef, il est l’honnête #Strictly#willmellor#WillAndNancy.

Un autre a posté: “@bbcstrictly#Strictly Il est temps d’arrêter de juger les préjugés et de trouver un meilleur juge en chef pour remplacer @ShirleyBallas Arrêtez les juges de voter pour leurs favoris. Seul Anton est juste d’avoir été lui-même le destinataire des votes.

“Je pense totalement que c’était une solution, Shirley a vu l’erreur, elle avait la tête entre les mains comme si elle ne savait pas comment elle allait prendre la décision. Cela aurait dû être facile. Will a mieux dansé dans la danse d’Anton avait raison. Pourquoi IL n’est pas juge en chef, je ne le saurai jamais #Strictly », a déclaré un troisième téléspectateur.

Un quatrième a fait écho: “#Strictly Un seul juge équitable a vu l’erreur qu’Anton devrait être le juge en chef démissionne Shirley, vous êtes partial.”

Un autre a tweeté: « @bbcstrictly Si vous insistez sur le fait que le résultat de la danse est uniquement basé sur cette danse, vous ne pouvez pas dire des choses comme le public a parlé et tout au long de la série. Seul Anton a mentionné l’erreur flagrante. Choquant de la part d’un juge en chef.

Quelqu’un d’autre a supplié: “S’il vous plaît, s’il vous plaît, remplacez Shirley Ballas sur @bbcstrictly l’année prochaine, elle est tellement obsédée par elle-même et aussi très condescendante. #StrictlyComeDancing”

Shirley a été poursuivie par des allégations de favoritisme tout au long de la série[/caption]

Les fans ont demandé que la juge en chef soit remplacée par son collègue, Anton Du Beke[/caption]

Elle siège au panel aux côtés du juge d’origine Craig Revel Horwood (à gauche) et de l’ancien danseur professionnel Anton Du Beke (à droite)[/caption]