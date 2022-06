Shireen Abu Akleh tuée par des tirs israéliens, selon l’ONU

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Correspondant avec des décennies d’expérience pour le réseau d’information Al Jazeera couvrant le conflit israélo-palestinien, Abu Akleh a été tué d’une balle dans la tête tôt le matin du 11 mai, alors qu’il couvrait un reportage israélien raid sur la ville cisjordanienne de Jénine. Des témoins ont déclaré que le feu semblait provenir d’un convoi de véhicules militaires israéliens, mais les responsables israéliens ont d’abord déclaré qu’elle avait probablement été tuée par des tirs palestiniens, avant de faire marche arrière et de dire qu’il était possible qu’elle ait été abattue par un soldat israélien par inadvertance.

Jeudi, 24 sénateurs américains a envoyé une lettre au président Biden exhortant les États-Unis à être “directement impliqués dans l’enquête” sur la mort d’Abu Akleh. La lettre, citant l’absence de progrès vers la mise en place d’une enquête indépendante – et le fait qu’Abou Akleh était une Américaine – a déclaré que le gouvernement américain “a l’obligation de veiller à ce qu’une enquête complète, impartiale et ouverte sur sa mort par balle soit menée. »

Plus tard dans la matinée, il a déclaré à la radio de l’armée qu’il était “probable” qu’un tireur palestinien en soit responsable. À la fin de la journée, le ministre de la Défense Benny Gantz est revenu sur ces affirmations et a déclaré qu’un soldat israélien aurait également pu être responsable du tir mortel.

“Plus de six semaines après l’assassinat de la journaliste Shireen Abu Akleh et la blessure de son collègue Ali al-Samoudi à Jénine le 11 mai 2022, il est profondément troublant que les autorités israéliennes n’aient pas mené d’enquête pénale”, indique le communiqué de l’ONU. a déclaré le Bureau des droits.

L’examen du Post – basé sur un examen de cinq douzaines de vidéos, de publications sur les réseaux sociaux et de photos de l’événement, de deux inspections physiques de la zone et de deux analyses acoustiques indépendantes – a révélé qu’un soldat israélien avait probablement tiré et tué Abu Akleh. Les analyses audio de ce qui était probablement les coups de feu mortels indiquaient qu’une personne tirait à une distance estimée qui correspondait presque à l’intervalle entre les journalistes et le convoi de Tsahal.