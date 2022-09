Shireen Abu Akleh, journaliste d’Al Jazeera, tuée par l’un de ses soldats | Nouvelles du monde

L’armée israélienne a conclu qu’il y a une “forte possibilité” qu’un journaliste mort alors qu’il couvrait un raid en Cisjordanie occupée ait été tué par l’un de ses soldats.

La journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh travaillait pour la chaîne en langue arabe d’Al Jazeera lorsque elle a été abattue dans la ville de Jénine le 11 mai.

Elle est décédée peu de temps après.

Son employeur a ensuite publié une déclaration disant que le journaliste avait été « assassiné de sang-froid » par Israël.

Suite à une enquête interne, l’armée israélienne a déclaré lundi : “Il y a une forte possibilité que Mme Abu Akleh ait été accidentellement touchée par des coups de feu de l’IDF qui ont été tirés vers des suspects identifiés comme des hommes armés palestiniens”.

Un haut responsable a déclaré que l’armée ne lancerait pas d’enquête criminelle sur ce qui s’était passé et que, par conséquent, ni le soldat ni personne dans sa chaîne de commandement ne seraient punis.

La Palestiniens a également blâmé Israël pour le meurtre.

Israël a d’abord déclaré que Mme Abu Akleh avait peut-être été abattue par des militants, mais a déclaré plus tard qu’un soldat l’avait peut-être touchée par accident lors d’un échange de tirs.

Les résultats de l’enquête ont révélé que les troupes menant des opérations à Jénine avaient essuyé des tirs nourris de toutes parts et avaient riposté, notamment en direction de la zone où se tenait Mme Abu Akleh.

Elle se trouvait à environ 200 mètres de leur position, mais l’armée israélienne a déclaré que les soldats n’avaient pas été en mesure de l’identifier en tant que journaliste.

Il a dit qu’il était également possible qu’elle ait été touchée par des hommes armés palestiniens.

Un haut responsable militaire qui a informé les journalistes des conclusions de l’enquête a déclaré : « Nous pouvons affirmer avec certitude à 100 % qu’aucun soldat de Tsahal n’a intentionnellement tiré sur un journaliste ou une personne non impliquée sur le terrain.

Les responsables palestiniens et la propre famille de Mme Abu Akleh ont déclaré qu’ils pensaient qu’elle avait été tuée délibérément et ils ont rejeté les affirmations israéliennes selon lesquelles il y avait des militants à proximité.

Nabil Abu Rudeineh, un porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, a déclaré : « Toutes les preuves, tous les faits et toutes les enquêtes qui ont été menés ont prouvé qu’Israël était l’auteur et qu’il avait tué Shireen et qu’il devrait assumer la responsabilité de son crime.

Un examen médico-légal effectué par les États-Unis sur la balle qui l’a tuée n’a abouti à aucune conclusion car la balle était trop gravement endommagée.