Shireen Abu Akleh : Al Jazeera soumet l’affaire à la CPI

Jérusalem

Al Jazeera a soumis une affaire à la Cour pénale internationale (CPI) concernant le meurtre de la journaliste Shireen Abu Akleh, qui a reçu une balle dans la tête alors qu’elle couvrait un raid israélien à Jénine en Cisjordanie occupée en mai.

“L’équipe juridique d’Al Jazeera a mené une enquête complète et détaillée sur l’affaire et a découvert de nouvelles preuves basées sur plusieurs témoignages oculaires, l’examen de plusieurs éléments de séquences vidéo et des preuves médico-légales relatives à l’affaire”, a déclaré Al Jazeera dans un communiqué mardi. .

Le réseau affirme que de nouvelles preuves et une vidéo montrent que la journaliste américano-palestinienne et ses collègues ont été directement visés dans un « meurtre délibéré » par ce qu’Al Jazeera a appelé les forces d’occupation israéliennes, une affirmation qu’Israël a démentie à plusieurs reprises.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a réitéré mardi son refus de longue date à toute autorité extérieure enquêtant sur les troupes des Forces de défense israéliennes.

“Personne n’enquêtera sur les soldats de Tsahal et personne ne nous prêchera la morale dans la guerre, certainement pas Al Jazeera”, a déclaré Lapid.

L’armée israélienne a renvoyé les questions de CNN sur l’affaire de la CPI au bureau du Premier ministre et au ministère des Affaires étrangères, qui ont refusé de commenter.

Les États-Unis s’opposent également à ce que l’affaire Abu Akleh soit portée devant la CPI, a déclaré mardi le porte-parole du département d’État Ned Price lors d’un point de presse.

“Nous maintenons nos objections de longue date à l’enquête de la CPI sur la situation palestinienne et la position que la CPI devrait se concentrer sur sa mission principale, et cette mission principale de servir de tribunal de dernier recours et de punir et de dissuader les atrocités”, a déclaré Price.

La CPI a confirmé mardi avoir reçu une communication d’Al Jazeera.

“En vertu de l’article 15 du Statut de Rome, tout individu ou groupe peut envoyer des informations (communications) sur des crimes présumés au Procureur de la CPI, qui est tenu de protéger la confidentialité des informations reçues”, a déclaré le bureau du procureur à CNN par e-mail.

En septembre, Tsahal a admis qu’il y avait une “forte probabilité” qu’Abou Akleh ait été “accidentellement” abattu par des tirs israéliens visant “des suspects identifiés comme des hommes armés palestiniens lors d’un échange de tirs”.

Tsahal a déclaré à l’époque que l’armée israélienne n’avait pas l’intention de poursuivre des accusations criminelles ou des poursuites contre l’un des soldats impliqués.

Une enquête de CNN publiée deux semaines après la mort d’Abu Akleh a suggéré que le tir mortel provenait d’une position où les troupes de Tsahal étaient connues pour avoir été positionnées. Le schéma des coups de feu sur un arbre derrière l’endroit où elle se tenait à l’époque suggérait que les coups de feu étaient ciblés plutôt qu’aveugles, a déclaré un expert à CNN.

L’enquête de CNN a mis au jour des preuves – dont deux vidéos de la scène de la fusillade – suggérant qu’il n’y avait pas de combats actifs, ni de militants palestiniens, près d’Abu Akleh dans les moments qui ont précédé sa mort.

Elle portait un gilet pare-balles l’identifiant comme journaliste au moment où elle a été tuée.

Al Jazeera a déclaré mardi : « L’affirmation des autorités israéliennes selon laquelle Shireen a été tuée par erreur lors d’un échange de tirs est totalement infondée. Les preuves présentées au Bureau du Procureur (OTP) confirment, sans aucun doute, qu’il n’y a pas eu de tirs dans la zone où se trouvait Shireen, autre que les FOI (Forces d’Occupation Israéliennes) lui tirant directement dessus.

« L’enquête des FOI qui a révélé qu’il n’y avait aucun soupçon de crime commis est entièrement minée par les preuves disponibles qui ont maintenant été fournies au Bureau du Procureur. Les preuves montrent que ce meurtre délibéré faisait partie d’une campagne plus large visant à cibler et faire taire Al Jazeera », a ajouté le réseau.

La famille d’Abou Akleh a également déposé une plainte officielle auprès de la CPI plus tôt cette année pour demander justice pour sa mort, a rapporté Al Jazeera.