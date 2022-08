Shipyard Days lance un festival de 4 jours à Seneca – Shaw Local

La plus grande fête estivale de Seneca est prête à démarrer mercredi.

Le festival de quatre jours qui se déroule jusqu’au samedi 6 août commémore les chantiers navals de Landing Ship Tank (LST) de la Seconde Guerre mondiale, avec une célébration estivale traditionnelle.

Le festival de cette année mettra en vedette de la musique live du mercredi au samedi, des vendeurs de nourriture, un café en plein air et une tombola 50/50.

Le plaisir commencera avec un burger de bienvenue à 17 h mercredi avec des jeux pour enfants parrainés par The Village Church, du maquillage et les Neverly Brothers se produisant au centre-ville, suivis du film « Sing » à 20 h au Grave Park.

Le salon de l’auto et du vélo aura lieu sur la rue Main de 16 h à 20 h samedi. L’enregistrement des véhicules ouvre à 14 h 30 à l’école secondaire Seneca, 307 E. Scott St. Des plaques Dash seront remises aux 200 premières inscriptions. Aucun animal ne sera autorisé.

Avant la nuit de croisière, Seneca Fire Protection and Ambulance District accueillera son camion tactile même de midi à 17 h.

La deuxième course/marche annuelle de 5 km de Trevor Till Memorial à l’école secondaire Seneca aura également lieu samedi à 8 h 30. Aller à https://runsignup.com/Race/IL/Seneca/TrevorTillMemorial5K?fbclid=IwAR1fDpMnqXcKWrVJtufquka5D7oDmQ5DS3MBRbfjvgzJr2HLIjY_eGpoFm0 pour vous inscrire, ou inscrivez-vous le jour de la course avec un nombre limité d’inscriptions.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Sénèque était un endroit favorable pour construire des navires. En 1942, le nouveau chantier naval Seneca a lancé son premier LST qui transporterait des troupes au combat. Le LST a navigué de Sénèque au fleuve Mississippi, puis au golfe du Mexique.

Le navire a transporté des troupes et des fournitures à Iwo Jima, en Nouvelle-Guinée néerlandaise, dans le sud de l’Italie et sur la côte normande. Le chantier naval a construit 157 LST, lançant le dernier en juin 1945.

Au total, 27 000 personnes travaillaient au chantier naval, parfois jusqu’à 11 000 par jour. La population de Sénèque est passée à 6 000 habitants, dont beaucoup vivent temporairement dans le village.

Mercredi 3 août

17h Welcome burger (hamburgers, cheeseburgers, hot dogs et frites) et beer garden

18h : Neverly Brothers, jeux pour enfants, maquillage

20h : Film « Sing » au Grave Park

Jeudi 4 août

17 h Taste of Seneca, café en plein air, Lions Club 50/50, Nutzy Magic Show

18 h 30 à 21 h 30 : River Road Trio

Vendredi 5 août

17 h Taste of Seneca, café en plein air, Lions Club 50/50

18 h : Rockology Inc.

21h à minuit : Brushville

Samedi 6 août

8 h 30 Trevor Till Memorial Course/marche de 5 km

10h00 à 12h00 : Visites historiques des ascenseurs de la guilde

11h à 12h : Maquillage

Midi : Taste of Seneca, café en plein air, Lions Clubs 50/50

De midi à 17 h : Seneca Fire Protection and Ambulance District touche un camion

12h à 13h : Jeux pour enfants

13 h à 16 h 30 : Tom Edwards

14h : Musée historique de Sénèque

16h00 à 20h00 : Seneca Cruise Night

16h30 à 17h30 : Spectacle de reptiles Coal Black Exotics

18h : Alika Arlynn

21 h à minuit : Pas de décision