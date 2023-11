Shipley, le dessin animé du Hamas sélectionné à la main par WaPo, qu’il a ensuite tiré au milieu d’un retour de flamme au réveil

Washington Post Le rédacteur d’opinion David Shipley a sélectionné à la main le dessin humoristique sur le Hamas qu’il a tiré au milieu d’un retour de flamme, a déclaré l’auteur du dessin, Michael Ramirez, au Balise libre de Washington dans une interview.

Ramirez, un caricaturiste politique chevronné qui a remporté deux fois le prix Pulitzer, a déclaré avoir présenté à Shipley « sept, huit ou neuf croquis différents sur une grande variété de sujets » pour le film. Poste éditeur à choisir. Shipley, a déclaré Ramirez, a “dès le départ” choisi un dessin représentant le chef du Hamas Ghazi Hamad utilisant des femmes et des enfants comme boucliers humains tout en disant: “Comment Israël ose-t-il attaquer des civils”.

Le croquis original de Hamad par Ramírez, que le Balise gratuite obtenu, comprenait les mêmes caractéristiques que Poste les journalistes Elahe Izadi et Will Sommer plus tard identifié comme problématique – principalement le « grand nez et la bouche hargneuse » de Hamad. Lorsque Shipley a répondu mercredi aux critiques du dessin animé en le retirant, il a écrit dans un Note de l’éditeur qu’il a “approuvé” le dessin animé, mais que son rôle dans la décision de produire et de publier le dessin animé a été plus important, selon Ramirez.

Shipley, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire, a rejoint le Poste en tant que rédacteur en chef de la page éditoriale du journal en juillet 2022. Il s’est efforcé de faire entendre les voix conservatrices au Postela section avis, annonçant en janvier, Jim Geraghty, Ramesh Ponnuru et Ruy Teixeira ont été ajoutés comme chroniqueurs politiques. Ramirez, quant à lui, a rejoint le journal en mai dans le cadre d’un accord qui lui permet de publier ses caricatures à la fois dans le Poste et le Journal de revue de Las Vegasoù il travaille depuis 2018.

Pourtant, la décision de Shipley de supprimer le dessin de Ramirez reflète le pouvoir du PosteLa rédaction de gauche tient le dessus sur ses dirigeants. Dans un courriel adressé mercredi soir au personnel, la rédactrice en chef du journal, Sally Buzbee, a fait référence aux « nombreuses et profondes inquiétudes » de sa rédaction concernant le dessin animé, le Balise gratuite signalé.

Ramirez a exprimé sa déception face au retrait de sa caricature, qualifiant cette décision de « coup porté à… la liberté d’expression ».

“Lorsque des intellectuels indolents tentent de défendre l’indéfendable, ils semblent toujours recourir à la carte de la race”, a déclaré Ramirez au journal. Balise gratuite. “Ils tentent de prétendre que cette caricature est un exercice racial, alors que dans sa spécificité, c’est Ghazi Hamad, qui est un haut responsable du Hamas, qui a salué à la télévision libanaise l’attaque brutale du 7 octobre et le massacre systématique des femmes”, enfants et hommes et s’est engagé à le faire encore et encore jusqu’à l’anéantissement d’Israël. »

“Je présente cela parce que je pense que c’est un coup porté à la démocratie et à la liberté d’expression”, a poursuivi Ramírez. “Je crois fermement que l’Amérique doit avoir la libre expression de ses idées pour faire avancer la réflexion.”

En plus de la note de Buzbee abordant les « inquiétudes » de sa rédaction concernant le dessin animé, le Poste a publié des lettres à l’éditeur qui qualifiaient le dessin de Ramirez de « profondément malveillant », « profondément raciste » et « plein de préjugés et de préjugés ». Shipley a fait référence à ces lettres dans sa note de l’éditeur, écrivant que le dessin animé “était considéré par de nombreux lecteurs comme raciste”.

“La réaction à l’image m’a convaincu que j’avais raté quelque chose de profond et de source de division, et je le regrette”, a déclaré Shipley. “C’est l’esprit du journalisme d’opinion : évoluer imparfaitement vers un échange constructif d’idées à toute vitesse, en écoutant et en apprenant tout au long du chemin.”

Ramirez a déclaré qu’il “avait pensé à démissionner” après la réponse du journal, mais qu’il avait finalement décidé de rester pour le moment, affirmant qu’il “ne voulait pas que l’on ait l’impression que cette culture de l’annulation avait réussi à me pousser au chômage”. Ramirez prévoit de produire “quelques dessins animés supplémentaires” pour le Poste et « voir à quoi ressemble le paysage » avant de déterminer « s’il faut ou non poursuivre cette relation », a-t-il déclaré au Balise gratuite.

“Il n’est pas nécessaire de lire dans les pensées pour penser que cela allait se produire”, a déclaré Ramirez. “Cela semble être la façon dont ces salles de rédaction sont politiquement conçues.”