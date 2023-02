Shiochiro Toyoda, qui a fait de Toyota un géant mondial, décède à 97 ans

Shoichiro Toyoda, le dirigeant de deuxième génération du géant automobile japonais Toyota, qui a supervisé une expansion majeure aux États-Unis dans les années 1980 avec des usines de fabrication et des objectifs ambitieux alors que les constructeurs automobiles de Detroit luttaient contre les dures réalités de la concurrence mondiale, est décédé le 14 février à 97 ans. Toyota a confirmé le décès mais n’a pas fourni plus de détails.

Paul A. Eisenstein, rédacteur en chef du site d’information sur l’automobile, le Detroit Bureau, a déclaré que M. Toyoda avait repris Toyota alors qu’il s’agissait d’une marque japonaise en difficulté dans les années 1950 et, en l’espace de trois décennies, avait introduit des techniques de chaîne de montage et des normes de contrôle de la qualité qui sont devenues le leader de l’industrie.

M. Toyoda a renforcé un souci du détail qui reste ancré dans la culture d’entreprise de Toyota. Une étude de Harvard Business Review a noté que les règles de M. Toyoda prévoyaient d’éteindre les lumières de l’entreprise à l’heure du déjeuner pour économiser de l’argent et de concevoir des bureaux pour prendre en compte chaque centimètre pour une utilisation et une rentabilité maximales.

Au fur et à mesure que les usines de Toyota se développaient en dehors du Japon, M. Toyoda a rigoureusement appliqué la philosophie d’inventaire « juste à temps » de l’entreprise qui permettait aux usines de changer rapidement de modèles de production pour répondre aux demandes changeantes des consommateurs.

Pourtant, il pouvait aussi faire des gestes audacieux et inattendus. En 1990, il a bouleversé la structure de l’encadrement intermédiaire, supprimant le personnel et les subordonnés pour obliger les cadres à traiter directement avec les travailleurs de niveau inférieur. Cette décision reflétait sa croyance en « genchi genbutsu », ou l’importance de voir les choses de première main.

“Nous sentions que nous souffrions de la maladie des grandes entreprises, … alors nous nous sommes lancés dans une cure”, a déclaré M. Toyoda. “Nous avons un dicton:” Un homme de grande taille a du mal à exercer pleinement son intelligence. “”

En 1999, peu de temps avant de quitter son poste de président, M. Toyoda a réuni tous les dirigeants de la société pour les réprimander pour avoir adopté un style plus américain de s’inquiéter du prochain trimestre fiscal que de se concentrer sur des objectifs à plus long terme.

“Il a commencé quand Toyota n’était qu’une blague”, a déclaré Eisenstein, “et l’a transformé en une entreprise qui devait être prise incroyablement au sérieux.”

Sous la direction de M. Toyoda, Toyota a accru sa présence dans le monde entier pour rejoindre les premiers rangs des marques automobiles mondiales à la fin des années 1980. et devenir l’un des fleurons de la puissance économique de Japan Inc.

La poussée américaine de Toyota, cependant, ne s’est pas accompagnée d’un grand tapis de bienvenue. Les importations automobiles japonaises étaient des boucs émissaires pratiques pour la fortune déclinante de l’industrie automobile américaine – frappée par des coups successifs, notamment des coûts de main-d’œuvre plus élevés, le manque d’innovations dans les usines de Rust Belt et les consommateurs à la recherche de voitures plus petites et plus kilométrage après les pénuries d’essence des années 1970.

Dans le même temps, Toyota et d’autres constructeurs automobiles japonais se bâtissaient une réputation simplement plus fiable et durable que les modèles des Big Three de Detroit.

«Japan bashing» a parfois pris un sens littéral. Certaines manifestations comprenaient la destruction d’une voiture de marque japonaise. Lors d’un événement en 1982 dans l’Indiana, il en coûtait 1 $ pour frapper une Toyota afin de collecter des fonds pour les travailleurs de l’automobile licenciés.

Au milieu de cette atmosphère, M. Toyoda a marché avec prudence et coopération. Toyota a conclu un accord avec General Motors en 1983 pour une coentreprise à Fremont, en Californie, qui a produit la Chevrolet Nova et la Toyota Corolla.

Lorsque M. Toyoda est venu à Georgetown, dans le Kentucky, en 1985 pour l’inauguration de la première usine américaine indépendante de Toyota, il a choisi de renoncer à la cérémonie traditionnelle japonaise consistant à ouvrir un fût de saké. Au lieu de cela, il a grillé avec du bourbon local et a noté que le système de contrôle de la qualité de Toyota était inspiré par un théoricien américain de la gestion, W. Edwards Deming.

M. Toyoda a également gardé ses commentaires sans surprise. Lorsqu’il parlait publiquement, c’était souvent dans des aphorismes généraux, en particulier lorsqu’on l’interrogeait sur des questions politiquement sensibles telles que les politiques commerciales et le travail syndical.

“Nous pensons que si cela contribue à résoudre le problème”, a-t-il dit un jour à propos de l’usine du Kentucky et des plaintes concernant les importations d’automobiles japonaises, “nous serons vraiment heureux”.

Les rivaux japonais de Toyota tels que Nissan et Mazda avaient des années d’avance dans la production de voitures sur le sol américain. Mais la domination croissante de Toyota et ses stratégies de croissance agressives sous M. Toyoda ont souvent fait de l’entreprise le centre du débat sur la concurrence nippo-américaine.

M. Toyoda a présidé de grandes victoires.

Il a guidé le développement de la marque de luxe Lexus sur les marchés mondiaux en 1989, qui a rapidement défié des modèles similaires de Mercedes, BMW et autres modèles haut de gamme. À un moment donné en 1990, la liste d’attente de Lexus aux États-Unis était d’un an.

Toyota a battu tout le monde avec la première voiture hybride, la Prius, sortie au Japon en 1997 (et à l’étranger en 2000). Le Ford Escape hybride a fait ses débuts en 2004.

M. Toyoda a également approuvé la première usine d’assemblage de Toyota en Europe — à Burnaston, en Angleterre — et sa première au Canada à Cambridge, en Ontario.

En 1980, la part de marché de Toyota aux États-Unis était de 6,6 %. En 2009, il a atteint 16,7 % avant de retomber à environ 15 % l’an dernier, selon les données de l’industrie.

Shoichiro Toyoda est né le 27 février 1925 à Nagoya, une ville côtière entre Tokyo et Osaka, fils d’une famille aux lignées commerciales importantes.

Sa mère, l’ancienne Hatako Shinshichi, était la fille du co-fondateur d’une importante chaîne de grands magasins, Takashimaya. Son père, Kiichiro Toyoda, s’est séparé de l’entreprise familiale de métiers à tisser automatisés pour fonder Toyota Motor.

La société affirme que Toyota a été choisi comme nom parce qu’il faut huit coups pour faire “Toyota” en japonais et que c’est considéré comme un chiffre porte-bonheur, mais d’autres suggèrent que c’était parce que Toyoda, qui signifie “rizière abondante”, a été jugé inapproprié. pour un constructeur automobile.

M. Toyoda a été enrôlé dans la fonction publique pendant la Seconde Guerre mondiale, et l’entreprise, comme beaucoup d’autres, avait pour ordre de produire des véhicules pour l’armée. Il est diplômé en 1947 de l’Université de Nagoya avec un diplôme d’ingénieur et a obtenu un doctorat de l’Université de Tohoku en 1955. Il était parfois appelé «docteur» par des collègues de Toyota.

Le premier travail de M. Toyoda chez Toyota consistait à inspecter les voitures retournées en raison de défauts. Il a été nommé directeur général en 1961 et, en 1981, a repris les opérations de vente de Toyota. Une fusion des unités de vente et de production l’année suivante a créé Toyota Motor Corp., avec M. Toyoda installé comme président.

Il a été président de 1992 à 1999, puis est devenu président honoraire.

En 2007, M. Toyoda a été intronisé au US Automotive Hall of Fame. M. Toyoda a été félicité pour avoir consolidé “la réputation de Toyota en tant que l’un des constructeurs automobiles les plus reconnus et les plus célèbres au monde”.

Le mois dernier, le fils et successeur de M. Toyoda, Akio Toyoda, a annoncé qu’il quittait son poste de président de Toyota et qu’il deviendrait président. Tous les détails sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

Dans des discours devant un public américain, M. Toyoda aimait raconter comment un road trip à travers les États-Unis en 1957 avait contribué à améliorer son entreprise.

Il a été chargé de conduire la berline à quatre cylindres de Toyota, la Toyopet Crown, à travers le pays. La Crown, commercialisée comme un modèle pour les familles soucieuses de leur budget, était la première exportation américaine de Toyota, et M. Toyoda pensait qu’elle pourrait bien faire.

C’était un flop. À l’ère des grosses voitures américaines et des gros moteurs américains, a-t-il dit, les consommateurs pensaient que la Crown manquait de puissance et se sentaient mal.

Un humble M. Toyoda a pris la leçon à l’usine, encourageant les travailleurs à faire des suggestions sur de meilleures méthodes de production et des moyens de remédier à d’éventuels défauts de conception.