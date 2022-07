Shinzo Abe : le corps arrive à Tokyo alors que le pays est en deuil

Tokyo-

Un haut responsable de la police a reconnu samedi d’éventuelles failles de sécurité qui ont permis à un assassin de tirer avec son arme sur l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe alors qu’il s’adressait à un rassemblement de campagne, soulevant des questions sur la façon dont l’attaquant pouvait se rapprocher si près de lui.

Abe a été abattu vendredi dans la ville de Nara, dans l’ouest du pays, et transporté par avion à l’hôpital, mais il est décédé d’une hémorragie. La police a arrêté l’agresseur, un ancien membre de la marine japonaise, sur les lieux. La police a confisqué son arme artisanale et plusieurs autres ont été retrouvées plus tard dans son appartement.

L’agresseur, Tetsuya Yamagami, a déclaré aux enquêteurs qu’il avait agi parce qu’il croyait aux rumeurs selon lesquelles Abe était lié à une organisation qui lui en voulait, a indiqué la police. Les médias japonais ont rapporté que l’homme avait développé de la haine envers un groupe religieux dont sa mère était obsédée et qui causait des problèmes financiers à sa famille. Les rapports n’ont pas précisé le groupe.

Samedi, un corbillard noir transportant le corps d’Abe et accompagné de sa femme, Akie, est arrivé chez lui dans le quartier résidentiel huppé de Shibuya à Tokyo. De nombreuses personnes en deuil, y compris de hauts responsables du parti, ont attendu sa dépouille et ont baissé la tête au passage du véhicule.

Le chef de la police de la préfecture de Nara, Tomoaki Onizuka, a déclaré que l’assassinat d’Abe était son “plus grand regret” en 27 ans de carrière.

“Je ne peux pas nier qu’il y avait des problèmes avec notre sécurité”, a déclaré Onizuka. “Qu’il s’agisse d’une configuration, d’une intervention d’urgence ou de la capacité des individus, nous devons encore le savoir. Dans l’ensemble, il y a eu un problème et nous l’examinerons sous tous les angles.”

L’assassinat d’Abe avant les élections législatives de dimanche a choqué la nation et soulevé des questions quant à savoir si la sécurité de l’ancien Premier ministre était adéquate.

Certains observateurs qui ont regardé des vidéos de l’attaque ont noté un manque d’attention dans l’espace ouvert derrière Abe alors qu’il parlait.

Un ancien enquêteur de la police préfectorale de Kyoto, Fumikazu Higuchi, a déclaré que les images suggéraient que la sécurité était rare lors de l’événement et insuffisante pour un ancien Premier ministre.

“Il est nécessaire d’enquêter sur les raisons pour lesquelles la sécurité a permis à Yamagami de se déplacer librement et d’aller derrière M. Abe”, a déclaré Higuchi lors d’un talk-show à la télévision japonaise.

Les experts ont également déclaré qu’Abe était plus vulnérable debout au niveau du sol, au lieu d’être au sommet d’un véhicule de campagne, ce qui est généralement le cas, mais n’aurait pas été disponible en raison de sa visite organisée à la hâte à Nara.

“On dirait que la police se concentrait principalement sur l’avant, tout en prêtant peu d’attention à ce qui se cache derrière M. Abe, et personne n’a empêché le suspect de l’approcher”, a déclaré Mitsuru Fukuda, professeur de gestion de crise à l’Université Nihon. “De toute évidence, il y avait des problèmes.”

Fukuda a déclaré que les campagnes électorales offraient aux électeurs et aux politiciens une chance d’interagir car le “terrorisme politique” était extrêmement rare dans le Japon d’après-guerre. Mais l’assassinat d’Abe pourrait inciter à une sécurité plus stricte lors d’événements bondés comme des campagnes, des jeux sportifs et autres.

Lors d’un débat parlementaire en 2015, Abe a résisté aux suggestions d’un député de l’opposition de renforcer sa sécurité, insistant sur le fait que “le Japon est un pays sûr”.

Dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, Yamagami, 41 ans, peut être vu debout à seulement quelques mètres (mètres) derrière Abe dans une rue animée, et regardant constamment autour de lui.

Quelques minutes après qu’Abe se soit tenu sur le podium et ait commencé son discours – alors qu’un candidat du parti local et ses partisans se levaient et saluaient la foule – on peut voir Yamagami sortir son arme d’un sac, marcher vers Abe et tirer le premier tir, qui a libéré un nuage de fumée, mais le projectile a apparemment manqué Abe.

Alors qu’Abe se tournait pour voir d’où venait le bruit, un deuxième coup de feu partit. Cette balle a apparemment touché le bras gauche d’Abe, manquant une mallette pare-balles soulevée par un agent de sécurité qui se tenait derrière lui.

Abe est tombé au sol, le bras gauche replié comme pour couvrir sa poitrine. Les organisateurs de la campagne ont crié à travers des haut-parleurs demandant à des experts médicaux de prodiguer les premiers soins à Abe. Son cœur et sa respiration s’étaient arrêtés au moment où il a été transporté par avion à l’hôpital, où il a ensuite été déclaré mort.

La police a déclaré samedi que les résultats de l’autopsie ont montré qu’une balle qui avait pénétré dans le bras supérieur gauche d’Abe avait endommagé les artères sous les deux clavicules, provoquant une hémorragie massive mortelle.

Selon le journal Asahi, Yamagami était un travailleur contractuel dans un entrepôt à Kyoto, conduisant un chariot élévateur. Il a été décrit comme une personne calme qui ne se mêlait pas à ses collègues. Un voisin de son appartement a dit à Asahi qu’il n’avait jamais rencontré Yamagami, bien qu’il se souvienne avoir entendu des bruits comme une scie utilisée plusieurs fois tard dans la nuit au cours du mois dernier.

Le Japon est particulièrement connu pour ses lois strictes sur les armes à feu. Avec une population de 125 millions d’habitants, il n’y avait que 10 affaires criminelles liées aux armes à feu l’année dernière, dont huit étaient alors liées à des gangs.

Même s’il n’était pas au pouvoir, Abe était toujours très influent au sein du Parti libéral démocrate au pouvoir et dirigeait sa plus grande faction. Mais ses opinions ultra-nationalistes ont fait de lui une figure de division pour beaucoup.

Abe a démissionné il y a deux ans en blâmant une récidive de la colite ulcéreuse qu’il avait depuis qu’il était adolescent. Il a dit qu’il regrettait d’avoir laissé beaucoup de ses objectifs inachevés, en particulier son incapacité à résoudre le problème des Japonais enlevés il y a des années par la Corée du Nord, un différend territorial avec la Russie et une révision de la constitution du Japon renonçant à la guerre.

Cet ultra-nationalisme a agacé les Corées et la Chine, et sa volonté de créer ce qu’il considérait comme une posture de défense plus normale a irrité de nombreux libéraux japonais. Abe n’a pas réussi à atteindre son objectif chéri de réécrire formellement la constitution pacifiste rédigée par les États-Unis en raison du faible soutien du public.

Les loyalistes ont déclaré que son héritage était une relation américano-japonaise plus forte destinée à renforcer la capacité de défense du Japon. Abe a divisé le public en forçant ses objectifs de défense et d’autres questions litigieuses à passer au parlement.

Le dirigeant chinois Xi Jinping, qui a eu très tôt une relation glaciale avec Abe, a envoyé samedi un message de condoléances au Premier ministre japonais Fumio Kishida, un jour après que la plupart des autres dirigeants mondiaux ont publié leurs déclarations.

Xi a crédité Abe d’avoir fait des efforts pour améliorer les relations sino-japonaises et a déclaré que lui et Abe étaient parvenus à un accord important sur l’établissement de meilleures relations, selon un communiqué publié sur le site Internet du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a également dit à Kishida qu’il était prêt à travailler avec lui pour continuer à développer des relations de voisinage et de coopération.

Abe a été préparé pour suivre les traces de son grand-père, l’ancien Premier ministre Nobusuke Kishi. Sa rhétorique politique visait souvent à faire du Japon une nation “normale” et “belle” avec une armée plus forte grâce à une alliance de sécurité avec les États-Unis et un rôle plus important dans les affaires internationales.

Il est devenu le plus jeune Premier ministre du Japon en 2006, à 52 ans, mais son premier passage trop nationaliste s’est brusquement terminé un an plus tard, également à cause de sa santé, provoquant six ans de changement de direction annuel.

Il est revenu au pouvoir en 2012, promettant de revitaliser la nation et de sortir son économie de son marasme déflationniste avec sa formule “Abenomics”, qui combine relance budgétaire, assouplissement monétaire et réformes structurelles. Il a remporté six élections nationales et a construit une emprise solide sur le pouvoir.