Shinzo Abe : l’ancien Premier ministre japonais assassiné

Nara, Japon –

L’ancien Premier ministre Shinzo Abe a été assassiné vendredi dans une rue de l’ouest du Japon par un homme armé qui a ouvert le feu sur lui par derrière alors qu’il prononçait un discours de campagne – une attaque qui a stupéfié une nation avec certaines des lois les plus strictes en matière de contrôle des armes à feu.

Abe, 67 ans, qui était le dirigeant le plus ancien du Japon lorsqu’il a démissionné en 2020, s’est effondré en saignant et a été transporté par avion vers un hôpital voisin de Nara, bien qu’il ne respire pas et que son cœur se soit arrêté. Il a ensuite été déclaré mort après avoir reçu des transfusions sanguines massives, ont indiqué des responsables.

Le chef du service des urgences de l’Université médicale de Nara, Hidetada Fukushima, a déclaré qu’Abe avait subi des dommages importants au cœur, ainsi que deux blessures au cou qui ont endommagé une artère. Il n’a jamais retrouvé ses signes vitaux, a déclaré Fukushima.

La police sur les lieux de la fusillade a arrêté Tetsuya Yamagami, 41 ans, ancien membre de la marine japonaise, soupçonné de meurtre. La police a déclaré qu’il avait utilisé une arme à feu qui était manifestement artisanale – environ 15 pouces (40 centimètres) de long – et ils ont confisqué des armes similaires et son ordinateur personnel lorsqu’ils ont perquisitionné son appartement d’une pièce à proximité.

La police a déclaré que Yamagami répondait calmement aux questions et avait admis avoir attaqué Abe, disant aux enquêteurs qu’il avait comploté pour le tuer parce qu’il croyait aux rumeurs sur les liens de l’ancien dirigeant avec une certaine organisation que la police n’a pas identifiée.

Une vidéo dramatique du diffuseur NHK a montré Abe debout et prononçant un discours devant une gare avant les élections législatives de dimanche. Alors qu’il levait le poing pour marquer un point, deux coups de feu ont retenti et il s’est effondré en se tenant la poitrine, sa chemise maculée de sang alors que les gardes de sécurité couraient vers lui. Les gardes ont alors sauté sur le tireur, qui était face contre terre sur le trottoir, et une arme à double canon a été vue à proximité.

Le Premier ministre Fumio Kishida et ses ministres sont revenus à la hâte à Tokyo après des événements de campagne ailleurs après la fusillade, qu’il a qualifiée de “ignoble et barbare”. Il a promis que l’élection, qui choisit les membres de la chambre haute moins puissante du Japon, se déroulerait comme prévu.

“J’utilise les mots les plus durs pour condamner (l’acte)”, a déclaré Kishida, luttant pour contrôler ses émotions. Il a déclaré que le gouvernement réexaminerait la situation en matière de sécurité, mais a ajouté qu’Abe bénéficiait de la plus haute protection.

Même s’il n’était pas au pouvoir, Abe était toujours très influent au sein du Parti libéral démocrate au pouvoir et dirigeait sa plus grande faction, Seiwakai, mais ses opinions ultra-nationalistes faisaient de lui une figure de division pour beaucoup.

Les dirigeants de l’opposition ont condamné l’attaque comme un défi à la démocratie japonaise. Kenta Izumi, chef du principal parti d’opposition, le Parti démocrate constitutionnel du Japon, l’a qualifié d ‘”acte de terrorisme” et a déclaré qu’il “essayait d’annuler la liberté d’expression … provoquant en fait une situation où le discours (d’Abe) ne pourra plus jamais être entendu. .”

À Tokyo, les gens se sont arrêtés pour acheter des éditions supplémentaires de journaux ou regarder la couverture télévisée de la fusillade. Des fleurs ont été placées sur les lieux du tournage à Nara.

Lorsqu’il a démissionné de son poste de Premier ministre, Abe a accusé une récidive de la colite ulcéreuse qu’il avait depuis son adolescence. Il a dit alors qu’il était difficile de laisser bon nombre de ses objectifs inachevés, en particulier son incapacité à résoudre le problème des Japonais enlevés il y a des années par la Corée du Nord, un différend territorial avec la Russie et une révision de la constitution du Japon renonçant à la guerre.

Cet ultra-nationalisme a irrité les Corées et la Chine, et sa volonté de créer ce qu’il considérait comme une posture de défense plus normale a irrité de nombreux Japonais. Abe n’a pas réussi à atteindre son objectif chéri de réécrire formellement la constitution pacifiste rédigée par les États-Unis en raison du faible soutien du public.

Les loyalistes ont déclaré que son héritage était une relation américano-japonaise plus forte destinée à renforcer la capacité de défense du Japon. Mais Abe s’est fait des ennemis en forçant ses objectifs de défense et d’autres questions litigieuses à passer au parlement, malgré une forte opposition publique.

Abe a été préparé pour suivre les traces de son grand-père, l’ancien Premier ministre Nobusuke Kishi. Sa rhétorique politique s’est souvent concentrée sur la transformation du Japon en une nation “normale” et “belle” avec une armée plus forte et un rôle plus important dans les affaires internationales.

Les hommages à Abe ont afflué des dirigeants mondiaux, beaucoup exprimant leur choc et leur chagrin. Le président américain Joe Biden l’a félicité, affirmant que “sa vision d’un Indo-Pacifique libre et ouvert perdurera. Par-dessus tout, il se souciait profondément du peuple japonais et a consacré sa vie à son service”.

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, dont le mandat de 2005 à 2021 a largement chevauché celui d’Abe, a déclaré qu’elle était dévastée par “l’assassinat lâche et ignoble”. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré samedi une journée de deuil national pour Abe, et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a tweeté qu’il se souviendrait de lui pour “sa collégialité et son engagement envers le multilatéralisme”.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a refusé de commenter, sauf pour dire que Pékin offrait sa sympathie à la famille d’Abe et que la fusillade ne devrait pas être liée aux relations bilatérales. Mais les publications sur les réseaux sociaux du pays étaient dures, certains qualifiant le tireur de “héros” – reflétant un sentiment fort contre les politiciens japonais de droite qui remettent en question ou nient que l’armée japonaise ait commis des atrocités en temps de guerre en Chine.

Biden, qui fait face à un été de fusillades de masse aux États-Unis, a également déclaré que “la violence armée laisse toujours une profonde cicatrice sur les communautés qui en sont affectées”.

Le Japon est particulièrement connu pour ses lois strictes sur les armes à feu. Avec une population de 125 millions d’habitants, il n’y a eu que 10 affaires criminelles liées aux armes à feu l’année dernière, entraînant un mort et quatre blessés, selon la police. Huit de ces cas étaient liés à des gangs. Tokyo n’a enregistré aucun incident, blessure ou décès avec des armes à feu la même année, bien que 61 armes à feu aient été saisies.

Abe était fier de son travail pour renforcer l’alliance de sécurité du Japon avec les États-Unis et d’avoir dirigé la première visite d’un président américain en exercice, Barack Obama, dans la ville d’Hiroshima bombardée par des bombes atomiques. Il a également aidé Tokyo à obtenir le droit d’accueillir les Jeux olympiques de 2020 en promettant qu’une catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima était “sous contrôle” alors qu’elle ne l’était pas.

Il est devenu le plus jeune Premier ministre du Japon en 2006, à 52 ans, mais son premier passage trop nationaliste s’est brusquement terminé un an plus tard, également à cause de sa santé.

La fin du premier mandat chargé de scandales d’Abe en tant que Premier ministre a marqué le début de six années de changement de direction annuel, dont on se souvient comme d’une ère de politique de “portes tournantes” qui manquait de stabilité.

À son retour au pouvoir en 2012, Abe s’est engagé à revitaliser la nation et à sortir son économie de son marasme déflationniste avec sa formule “Abenomics”, qui combine relance budgétaire, assouplissement monétaire et réformes structurelles.

Il a remporté six élections nationales et a construit une emprise solide sur le pouvoir, renforçant le rôle et la capacité de défense du Japon et son alliance de sécurité avec les États-Unis. Il a également intensifié l’éducation patriotique dans les écoles et rehaussé le profil international du Japon.

Yamaguchi et Klug ont rapporté de Tokyo.