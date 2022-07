Shinzo Abe honoré lors de funérailles au temple de Tokyo alors que le Japon est en deuil

Dans la capitale, les habitants, jeunes et moins jeunes, se sont alignés pour déposer des fleurs et rendre hommage. La ligne serpentait autour du pâté de maisons depuis le temple Zojo-ji, qui a dû réduire ses heures d’ouverture car il était submergé de personnes en deuil, dont beaucoup pleuraient en atteignant la tête de file. Les mairies ont érigé des monuments commémoratifs dans tout le pays.

TOKYO – Quatre jours après que l’ancien Premier ministre Shinzo Abe a été abattu par un assassin, le Japon s’est arrêté mardi pour se souvenir de l’un des dirigeants les plus influents du pays, alors que sa famille et ses amis se réunissaient pour des funérailles privées dans un temple de Tokyo.

Les funérailles, qui ont commencé à 13 heures, heure locale, ont été suivies d’une procession pour transporter le corps d’Abe vers les institutions où son héritage est important : le Kantei, ou le bureau du Premier ministre ; la Diète, ou la législature nationale ; et le siège de son parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate (LDP).

“C’était la personne la plus gentille que je connaisse qui m’a toujours protégé. Je savais qu’il avait encore beaucoup de travail inachevé en tant que politicien. Mais il a planté beaucoup de graines, qui, j’en suis sûr, fleuriront », a déclaré Akie Abe, veuve du chef assassiné, dans un discours commémoratif lors des funérailles.

“Tu étais censé être celui qui prononçait l’adresse commémorative à mes funérailles. J’aimais aller souvent boire un verre et jouer au golf ensemble », a déclaré Aso lors des funérailles.

À l’extérieur du temple, une foule immense s’est rassemblée pour apercevoir le corbillard transportant le corps d’Abe alors qu’il partait pour le siège du LDP et le bureau du Premier ministre Fumio Kishida.

“Mon frère aimait le Japon et a risqué sa vie en politique pour protéger ce pays”, a-t-il déclaré. “Ceux d’entre nous qui sont laissés pour compte comprennent tous. Merci pour votre service.”

Le gouvernement japonais a honoré Abe avec sa plus haute décoration, le collier de l’Ordre suprême du chrysanthème, faisant de lui le quatrième dirigeant d’après-guerre à recevoir cet honneur. Le drapeau national a été mis en berne jusqu’à mardi au bureau du Premier ministre à Tokyo.

Les projets de funérailles nationales n’ont pas été rendus publics. Mais des dignitaires étrangers prévoient déjà d’y assister et de rendre hommage au dirigeant qui a cherché à accroître l’influence mondiale du Japon au cours de son deuxième mandat de près de neuf ans en tant que Premier ministre.

Les hommages affluent du monde entier et les dirigeants américains ont souligné la contribution d’Abe à l’alliance américano-japonaise. Mardi, l’ambassadeur américain Rahm Emanuel a assisté à une tsuya, une veillée privée traditionnelle, avec la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen, qui était en ville pour discuter des sanctions économiques contre la Russie. Le secrétaire d’État Antony Blinken a fait un arrêt de ravitaillement entre les voyages pour rencontrer Kishida et lui rendre hommage.

Au cours de son mandat de 2012 à 2020, Abe a forgé des relations plus profondes avec les pays européens et a mis l’accent sur une alliance solide avec les États-Unis, alors même que le président Donald Trump testait des relations de longue date avec des alliés. Le couple a forgé un lien personnel et a souvent joué au golf ensemble.