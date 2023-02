Shinzo Abe expose le processus de réflexion de Trump avant le sommet États-Unis-Corée du Nord dans un mémoire posthume

CNN

L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a exhorté le président de l’époque, Donald Trump, à ne pas céder à la Corée du Nord et à maintenir la menace de pression militaire, selon ses mémoires.

Dans son livre publié à titre posthume “Abe Shinzo: Kaikoroku”, Abe détaille ses rencontres avec Trump et expose le processus de réflexion du président de l’époque en ce qui concerne les négociations avec la Corée du Nord et les questions de défense stratégique en Asie.

“Je n’arrêtais pas de lui dire : ‘Ce que Kim Jong Un craint le plus, c’est que tout à coup, un coup de Tomahawk lui coûte la vie, la vie de sa famille. Je n’arrêtais pas de dire à Trump que seuls les États-Unis pouvaient faire pression sur lui pour qu’il recoure à la force », écrit Abe dans ses mémoires en japonais, selon une traduction en anglais.

Abe a rappelé qu’il y avait des inquiétudes que Trump transmettrait à Kim, le dirigeant nord-coréen, qu’il était réticent à prendre des mesures militaires, et l’équipe de sécurité nationale d’Abe et de Trump tenait à s’assurer que le monde ne le découvre pas.

« Si Kim Jong Un découvre que Trump est quelqu’un qui hésite à prendre des mesures militaires, alors la pression sera relâchée. Nous devions donc nous assurer absolument que le monde extérieur n’en était pas conscient. Nous devions faire penser aux Nord-Coréens : “Si ça vient à Trump, il le fera.” Non seulement moi, mais aussi l’équipe de sécurité américaine cherchait désespérément à garder secrète la vraie nature de Trump », écrit Abe.

Dans ses mémoires, Abe partage qu’il a dit à Trump que la Corée du Nord devrait détruire « non seulement les armes nucléaires mais aussi les ICBM, les missiles à moyenne portée et les armes biologiques… mais il n’a pas écouté. Pour lui, la diplomatie est un domaine nouveau et il n’a pas été impliqué dans les affaires nord-coréennes depuis de nombreuses années. Le département d’État américain, l’équipe de sécurité de la Maison Blanche et moi-même n’avons pas pu empêcher Trump de penser à entrer dans l’histoire.

John Bolton, qui était à l’époque le conseiller à la sécurité nationale de Trump, a confirmé le récit d’Abe et a déclaré que l’ancien Premier ministre avait souligné à plusieurs reprises l’importance de représenter une menace militaire américaine pour Kim. Bolton a déclaré que lui et son homologue japonais étaient en contact régulier tout au long de son mandat.

“Il n’y a aucune chance que vous obteniez la dénucléarisation de la Corée du Nord s’ils pensent qu’il n’y a pas de menace militaire et qu’Abe l’a dit à Trump lors de chaque réunion qu’il a eue avec lui”, a déclaré Bolton à CNN. “Je suis reconnaissant pour la référence, mais je ne pense pas qu’il nous ait fallu pour qu’Abe comprenne ce qu’il devait faire. Et il avait parfaitement raison. Trump avait besoin de l’entendre à plusieurs reprises.

L’équipe de Trump n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Trump a répété à plusieurs reprises que sa stratégie de “pression maximale” avec la Corée du Nord était ce qui avait amené Pyongyang à la table des négociations pendant sa présidence, bien qu’aucun accord sur la dénucléarisation n’ait jamais été conclu.

Abe a déclaré que l’un des pouvoirs de Trump dans la négociation était qu’il était considéré comme la personne sur la scène internationale qui serait la plus susceptible d’utiliser la force militaire. “Je pense que les gens se méfient du fait que Trump soit le genre de personne qui utiliserait soudainement la force militaire dans la communauté internationale”, écrit-il.

Si ces actions coûtaient beaucoup d’argent aux États-Unis, il était peu probable que Trump réagisse de la même manière, selon l’ancien Premier ministre.

“C’est un homme d’affaires dans l’âme, il était donc prudent avec les choses qui coûtent de l’argent. Il pense à la diplomatie et à la sécurité en termes d’argent », écrit Abe.

“Lorsque l’armée américaine a dépêché un groupe d’attaque de porte-avions autour de la mer du Japon en 2017, Trump m’a d’abord demandé : ‘Savez-vous combien coûte le déplacement d’un porte-avions ? Je n’aime pas ça. Il a dit : « Je préférerais garder le porte-avions dans le port militaire », écrit Abe.

Trump était également réticent à continuer de financer des exercices militaires avec la Corée du Sud, écrit Abe, citant Trump comme ayant déclaré : « Les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud coûtent énormément d’argent. C’est un gaspillage. Il devrait être arrêté.

Abe pensait que cela aurait un effet sur les négociations lors du sommet États-Unis-Corée du Nord et a déclaré à Trump : “Nous ne pouvons pas faire retirer les troupes américaines en Corée du Sud, si vous voulez avoir un sommet États-Unis-Corée du Nord”.

Le livre – sorti cette semaine – contient des interviews qui ont été réalisées par deux journalistes d’octobre 2020 à octobre 2021. Abe est décédé en juillet 2022 après avoir été abattu alors qu’il prononçait un discours de campagne dans une rue du centre du Japon. Le livre devait initialement être publié il y a un an. Cependant, le livre révèle qu’Abe avait demandé que la publication soit reportée car elle était trop sensible. On dit que sa femme, Akie Abe, a accepté la publication des mémoires.