Shinzo Abe du Japon tué par balle: les dirigeants mondiaux rendent hommage à l’ancien Premier ministre

La fusillade mortelle de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a choqué les dirigeants mondiaux vendredi et a rapidement suscité des commentaires pleins de condamnation et de chagrin de la part des responsables du monde entier.

Le président Joe Biden n’a pas encore publié de déclaration, mais le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié la nouvelle de “choquante” et de “profondément troublante”.

D’autres dirigeants mondiaux du Groupe des 7, comme le président français Emmanuel Macron, ont déclaré sur Twitter qu’il était “profondément choqué par l’attaque odieuse dont Shinzo Abe a été victime”.

“Le Japon perd un grand Premier ministre, qui a consacré sa vie à son pays et s’est efforcé d’apporter l’équilibre dans le monde”, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit “complètement consterné et attristé” par la nouvelle de la fusillade de Shinzo. Ajoutant quelques heures plus tard que c’était “une nouvelle incroyablement triste” en apprenant qu’il avait succombé à ses blessures.

“Son leadership mondial à travers des temps inconnus restera dans les mémoires de beaucoup”, a-t-il ajouté.

Theresa May, qui a été Premier ministre du Royaume-Uni pendant les dernières années de Shinzo au poste le plus élevé au Japon avant de démissionner en raison de sa colite ulcéreuse chronique, l’a qualifié d ‘«homme d’État du plus haut calibre».

“Un partenaire fiable et un allié de confiance. Un hôte accompli. Mais aussi les amis les plus chaleureux et les plus gentils”, a-t-elle ajouté.

L’ancien président Donald Trump, qui a également exercé sa présidence pendant le mandat de Shinzo, l’a qualifié de “rassembleur pas comme les autres”.

“Peu de gens savent ce qu’était un grand homme et leader Shinzo Abe, mais l’histoire leur apprendra et sera gentil”, a déclaré Trump dans un communiqué publié sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social. “Avant tout, c’était un homme qui aimait et chérissait son magnifique pays, le Japon. Shinzo Abe nous manquera beaucoup.”

Le chancelier allemand Olaf Schultz s’est dit “choqué et profondément attristé”.

“Nous sommes étroitement aux côtés du Japon même en ces heures difficiles”, a-t-il tweeté.

Les dirigeants régionaux de Taïwan, de Corée du Sud, de Singapour et de Chine ont tous exprimé leurs regrets face à la nouvelle. Le président taïwanais Tsai Ing-Wen a déclaré dans un communiqué que “Taïwan a également perdu un ami important et proche”.

Même les dirigeants mondiaux qui ne partageaient pas de liens diplomatiques historiquement profonds avec le Japon ont immédiatement condamné l’attaque, comme l’a qualifié le ministère iranien des Affaires étrangères d'”acte de terrorisme”.

“En tant que pays qui a été victime du terrorisme et a perdu de grands dirigeants au profit des terroristes, nous suivons l’actualité de près et avec inquiétude”, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

L’assassinat de Shinzo s’est avéré particulièrement choquant car le Japon est classé parmi l’un des pays les plus sûrs au monde où vivre.

La violence armée au Japon est restée extrêmement rare pendant des années après qu’une loi de 1958 a essentiellement interdit presque toute possession d’armes à feu et d’épées.

Le Japon autorise les citoyens à posséder une arme à feu après avoir suivi un programme en 13 étapes, qui consiste à rejoindre un club de chasse ou de tir et un vaste processus d’information et d’évaluation.

L’arme utilisée lors de la fusillade de vendredi est soupçonnée d’être artisanale.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.