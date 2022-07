Shinzo Abe a été gravement blessé pendant son discours, selon des responsables

TOKYO-

L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été abattu lors d’un discours de campagne vendredi dans l’ouest du Japon et a été transporté par avion à l’hôpital, mais il ne respirait pas et son cœur s’était arrêté, ont indiqué des responsables.

Le responsable des pompiers locaux, Makoto Morimoto, a déclaré qu’Abe était en arrêt cardio et pulmonaire après avoir été abattu et a été emmené dans un hôpital préfectoral.

Le secrétaire en chef du Cabinet, Hirokazu Matsuno, a déclaré aux journalistes que la police avait arrêté le tireur présumé sur les lieux. “Un acte barbare comme celui-ci est absolument impardonnable, quelles qu’en soient les raisons, et nous le condamnons fermement”, a déclaré Matsuno.

Le radiodiffuseur public NHK a diffusé des images montrant Abe effondré dans la rue, avec plusieurs gardes de sécurité courant vers lui. Il aurait été abattu quelques minutes après avoir commencé à parler à l’extérieur d’une gare principale dans l’ouest de Nara.

Le Premier ministre Fumio Kishida, qui appartient au même parti politique qu’Abe, est en route pour Tokyo en hélicoptère depuis sa propre destination de campagne à Yamagata, dans le nord du Japon. Matsuno a déclaré que tous les ministres du Cabinet devaient rentrer à Tokyo après leurs voyages de campagne.

Dans une autre séquence, des responsables de la campagne l’entouraient pour traiter l’ancien chef populaire qui est toujours influent au sein du Parti libéral démocrate au pouvoir et dirige sa plus grande faction Seiwakai. Les élections pour la chambre haute du Japon, la chambre la moins puissante de son parlement, sont dimanche.

Abe prononçait un discours lorsque les gens ont entendu des coups de feu. Il se tenait la poitrine lorsqu’il s’est effondré, sa chemise maculée de sang, mais a pu parler avant de perdre connaissance.

L’attaque a été un choc dans un pays qui est l’un des plus sûrs au monde et dont les lois sur le contrôle des armes à feu sont parmi les plus strictes du monde. Le journal Yomiuri Shimbun a imprimé des éditions supplémentaires, qui ont été rapidement saisies par les gens dans la rue pour lire sur la fusillade.

Nara, autrefois la capitale du Japon, se trouve juste à l’est d’Osaka sur l’île principale de Honshu.

Abe a démissionné en 2020 parce qu’il a déclaré qu’un problème de santé chronique avait refait surface. Abe souffre de colite ulcéreuse depuis son adolescence et a déclaré que la maladie était contrôlée par un traitement.

Il a déclaré aux journalistes à l’époque qu’il était «déchirant» de laisser bon nombre de ses objectifs inachevés. Il a parlé de son incapacité à résoudre le problème des Japonais enlevés il y a des années par la Corée du Nord, d’un différend territorial avec la Russie et d’une révision de la constitution du Japon renonçant à la guerre.

Ce dernier but était une grande raison pour laquelle il était une figure si controversée.

Son ultra-nationalisme a irrité les Corées et la Chine, et ses efforts pour normaliser la posture de défense du Japon ont irrité de nombreux Japonais. Abe n’a pas réussi à atteindre son objectif chéri de réécrire formellement la constitution pacifiste rédigée par les États-Unis en raison du faible soutien du public.

Les partisans d’Abe ont déclaré que son héritage était une relation américano-japonaise plus forte destinée à renforcer la capacité de défense du Japon. Mais Abe s’est également fait des ennemis en forçant ses objectifs de défense et d’autres questions litigieuses à passer au parlement, malgré une forte opposition publique.

Abe est un sang bleu politique qui a été préparé pour suivre les traces de son grand-père, l’ancien Premier ministre Nobusuke Kishi. Sa rhétorique politique visait souvent à faire du Japon une nation «normale» et «belle» avec une armée plus forte et un rôle plus important dans les affaires internationales.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese et des responsables américains ont exprimé leur choc et leur inquiétude face à la fusillade.

Nos pensées, nos prières sont avec lui, avec sa famille, avec le peuple japonais », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une réunion du Groupe des 20 ministres des Affaires étrangères à Bali, en Indonésie.

“Abe-san a été un dirigeant exceptionnel du Japon et un allié indéfectible des États-Unis. Le gouvernement américain et le peuple américain prient pour le bien-être d’Abe-san, de sa famille et du peuple japonais”, a déclaré l’ambassadeur des États-Unis au Japon, Rahm Emanuel. écrit sur Twitter.

L’ancien président Donald Trump a déclaré que c’était “une nouvelle absolument dévastatrice” qu’Abe ait été blessé par balle. Il a déclaré sur son application de médias sociaux qu’Abe “était un véritable ami à moi et, plus important encore, l’Amérique. C’est un coup dur pour le merveilleux peuple du Japon, qui l’aimait et l’admirait tant. Nous prions tous pour Shinzo et sa belle famille !