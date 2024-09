Shinzawa : Pourquoi le contrat à gros prix entre les Bruins et Jeremy Swayman doit attendre

Je pense que Jeremy Swayman sera aussi bon qu’Andrei Vasilevskiy. En 2023-24, Swayman a joué à son meilleur lorsque les matchs comptaient le plus. Il a été le meilleur joueur des Bruins de Boston lors des séries éliminatoires contre les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride.

Swayman est rapide, vif, intelligent, calme et compétitif. Il n’est peut-être pas aussi spectaculaire que Vasilevskiy. Il n’a pas besoin de l’être. Swayman excelle dans l’art de se positionner pour effectuer des arrêts carrés et efficaces.

Vous pourriez donc penser que Swayman mérite les 9,5 millions de dollars annuels de Vasilevskiy. En fait, vous pourriez penser que, comme l’as du Lightning de Tampa Bay a signé il y a cinq ans, Swayman mérite encore plus. Le plafond salarial est de 88 millions de dollars cette saison. Il était de 81,5 millions de dollars en 2020-21, la première saison du blockbuster de Vasilevskiy.

Swayman ne le fait pas.

Vasilevskiy avait 25 ans, le même âge que Swayman aujourd’hui, lorsqu’il a signé son contrat à gros prix. Mais Vasilevskiy avait déjà été numéro 1 pendant deux saisons régulières. Dans l’une d’elles, il a remporté le trophée Vézina.

Swayman n’a jamais été numéro 1 en saison régulière.

Il serait tout à fait judicieux que les entreprises paient uniquement en fonction des performances projetées. Selon cette mesure, la valeur moyenne annuelle de Swayman devrait être de 11,5 millions de dollars.

La réalité de la ligue, cependant, est que les performances passées, non seulement pour un individu mais pour ses pairs, influencent la valeur future. David Pastrnak et Charlie McAvoy, les autres piliers organisationnels actuels et futurs de Swayman, le savent mieux que quiconque.

En 2017, lorsque Pastrnak a raté une journée du camp d’entraînement parce qu’il n’avait pas signé de contrat, l’ailier droit avait un comparatif évident : Filip Forsberg. L’ailier droit des Predators de Nashville avait inscrit 133 points en 182 matchs en carrière avant de signer son deuxième contrat de six ans et 36 millions de dollars. Pastrnak (123 points, 172 matchs) a accepté un deuxième contrat de six ans et 40 millions de dollars.

En 2019, McAvoy a refusé de jouer pendant trois jours avant de signer un contrat avec son propre adversaire : Zach Werenski. Le défenseur des Blue Jackets de Columbus a récolté 128 points en 237 matchs (0,54 point par match) et 22:08 de temps de glace en moyenne par apparition lorsqu’il a signé un deuxième contrat de trois ans de 15 millions de dollars. McAvoy a récolté 60 points en 117 matchs (0,51) et 22:10 de temps de jeu en moyenne par apparition lorsqu’il a signé un contrat de transition de trois ans de 14,7 millions de dollars.

En ce qui concerne Swayman, il n’y a aucun gardien en termes d’âge, de performance de carrière et de statut de contrat que le directeur général Don Sweeney et l’agent Lewis Gross peuvent utiliser pour encadrer leurs négociations.

Cela place Swayman et les Bruins dans une situation où leur désaccord approche d’une date critique : l’ouverture du camp d’entraînement mercredi. On ne sait pas si Swayman renoncera à ses services en quête de l’entente qui lui convient.

La demande de Swayman, selon Elliotte Friedman de Sportsnetest de 9,5 millions de dollars par an. C’est le salaire que McAvoy a gagné lors de son troisième contrat. Au moment de sa signature le 15 octobre 2021, McAvoy était le défenseur numéro un des Bruins en termes de temps de glace depuis trois saisons consécutives.

La prochaine saison de Swayman en tant que gardien numéro un des Bruins sera sa première. De cette façon, les Bruins ont l’avantage.

Swayman a de la chance. Après son audience d’arbitrage de 2023, Sweeney avait le choix entre un contrat d’un ou deux ans. Si le directeur général avait choisi la deuxième option, Swayman aurait pu toucher 3,475 millions de dollars pour 2024-25. Cela aurait été une aubaine.

Mais la raison pour laquelle Sweeney a choisi une décision d’un an, selon toute vraisemblance, était de reconnaître à Swayman qu’il allait dépasser sa récompense. Ils étaient prêts à revoir son prix – jusqu’à un certain point.

Étant donné que Swayman est limité, les Bruins pourraient s’en tenir à un montant commercial de 6,4 millions de dollars par an. C’est la valeur annuelle moyenne que John Gibson a obtenue des Ducks d’Anaheim à l’âge de 25 ans en 2018.

Mais jouer dur ne leur servirait à rien. Linus Ullmark est parti. Les Bruins ne veulent pas jouer de matchs importants avec Joonas Korpisalo et Brandon Bussi comme tandem.

Les Bruins pourraient peut-être offrir à Swayman 7 millions de dollars par année. À ce prix, Swayman préférerait un contrat à plus court terme. Un contrat de deux ans, par exemple, lui permettrait de renforcer son CV et de revenir sur le marché pour un résultat exceptionnel.

Mais cela permettrait également à Swayman d’accéder à l’agence libre sans restriction. Cela élargirait son marché et son prix demandé. Les Bruins ne veulent pas de cela. Ils voient Swayman comme un joueur à long terme, et non comme quelqu’un qui pourrait dire au revoir pour rien en 2026.

La solution est donc un compromis : un contrat de quatre ans d’une valeur de 28 millions de dollars. Swayman serait le cinquième gardien le mieux payé de la ligue. Il aurait 29 ans lors de son passage en tant que joueur autonome sans compensation. Son employeur actuel serait le premier à lui verser un gros salaire.

Les Bruins ont toujours été généreux au bon moment. Seuls trois défenseurs gagnaient plus que McAvoy lorsque le défenseur droitier a signé son contrat actuel. Pastrnak est devenu le cinquième attaquant le mieux payé lorsqu’il a signé son contrat de 11,25 millions de dollars.

Pour Swayman, ce moment n’est pas encore venu.

(Photo : Richard T Gagnon / Getty Images)