Shinsuke Nakamura et Ricochet se qualifient pour le match Money In The Bank Ladder

L’épisode post-Night of Champions de la WWE RAW a eu lieu hier à la MVP Arena d’Albany, New York. Les fans de la WWE ont assisté aux qualifications Money In The Bank lors de l’édition de RAW de cette semaine. Seth Rollins et AJ Styles se sont associés pour affronter The Judgment Day le lundi soir RAW. Dans le segment féminin, un match Fatal à 4 a eu lieu entre Raquel Rodriguez et Shotzi contre Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Damage CTRL contre Sonya Deville et Chelsea Green pour découvrir les champions par équipe. L’épisode de WWE RAW de cette semaine a débuté par un combat entre The Miz et Ricochet.

Le Miz contre Ricochet

Hier, le Miz et Ricochet se sont affrontés lors d’un qualificatif WWE Money In the Bank à haute tension. L’affrontement d’ouverture de la nuit s’est avéré être une affaire divertissante avec les deux combattants échangeant des contres rapides. Ricochet, finalement, est sorti victorieux après avoir livré une Shooting Star Press pour la broche.

Indus Sher contre deux jobbers

Veer et Sanga ont affronté l’équipe de Javier Bernal et Kevin Ventura-Cortes. Veer et Sanga n’ont même pas attendu la cloche pour commencer leur assaut. Après un barrage d’attaques incessants, Indus Sher a gagné par une Démolition Décapitation.

Alpha Academy contre Impérium

Chad Gable et Otis de l’Alpha Academy ont affronté Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci de l’Imperium lundi soir RAW. Gable et Kaiser ont lancé le combat avec des duels passionnants et Valhalla est apparu plus tard au bord du ring. Imperium a rapidement pris le contrôle de la bataille et le duo a frappé la bombe Imperium pour remporter la victoire de son côté.

Titre de l’étiquette féminine Fatal 4-Way

Quatre paires ont participé à un match Fatal 4-Way pour couronner les nouvelles championnes féminines par équipe lors de l’épisode de RAW de cette semaine. Raquel Rodriguez et Shotzi, Ronda Rousey et Shayna Baslzer, Bayley et Iyo Sky, et Sonya Deville et Chelsea Green ont participé au combat Fatal 4-Way. Le choc du championnat était en effet divertissant, mais d’une manière ou d’une autre, il manquait le besoin de proposer un scénario. Shayna et Rousey ont remporté la bataille Fatal 4-Way pour remporter les titres par équipe féminine de la WWE.

JD McDonagh contre Dolph Ziggler

La rivalité entre JD McDonagh et Dolph Ziggler a atteint de nouveaux sommets alors que les deux adversaires acharnés se sont affrontés hier. L’affrontement, cependant, n’a produit aucun résultat en raison d’un double décompte.

Bronson Reed contre Shinsuke Nakamura

Dans le deuxième Money In The Bank Qualifier du Monday Night RAW, Bronson Reed a affronté Shinsuke Nakamura. Reed a commencé à attaquer dès le départ, mais il n’a pas réussi à poursuivre sur sa lancée. Nakamura a gagné sa place dans le match du classement Money In The Bank après avoir gagné par tombé avec un Kinshasa.

Seth Rollins et AJ Styles contre Le Jour du Jugement

Damian Priest et Finn Balor du Judgment Day ont participé à l’événement principal de la soirée. Ils ont affronté l’équipe de Seth Rollins et AJ Styles. Avec les quatre concurrents proposant un combat sensationnel, l’événement principal de la nuit s’est avéré être un concours fascinant. Rollins, finalement, a remporté une victoire pour son équipe avec un Stomp.