Shinoda s’est-il adressé au fils de Chester Bennington lors du concert de Linkin Park ?

Le premier spectacle de Linkin Park après avoir présenté Emily Armstrong et Colin Brittain est dans les livres et vers la fin de la soirée, Mike Shinoda a semblé répondre à au moins une accusation que le fils de Chester Bennington, Jaime, a portée contre le groupe.

Depuis qu’Emily Armstrong a été annoncée comme la nouvelle chanteuse du groupe, Jaime a exprimé très ouvertement son mécontentement sur les réseaux sociaux face à ce choix. En parlant des raisons pour lesquelles les gens pourraient avoir du mal à accepter Armstrong et la nouvelle formation de Linkin Park, Bennington a proposé une réponse en trois points. L’un de ces points a été formulé par Bennington comme déclarant que le groupe avait « discrètement effacé la vie et l’héritage de mon père en temps réel, non seulement pendant une interview du groupe destinée à clarifier certaines parties de l’histoire et de l’avenir de Linkin Park, mais pendant le Mois international de la prévention du suicide ».

Bennington avait également fait savoir sur les réseaux sociaux que malgré ses objections, il avait prévu d’assister au spectacle pour tourner la page. Il avait également expliqué que ses tentatives de contacter le groupe pour obtenir des billets n’avaient pas été prises en compte et qu’il avait obtenu les billets lui-même avec l’aide d’un ami.

Qu’a dit Mike Shinoda qui pourrait s’adresser à Bennington ?

Vers la fin de la soirée, Shinoda s’est adressé au public avant de jouer la dernière chanson du rappel. Il a demandé à ceux qui avaient déjà vu Linkin Park et à ceux qui voyaient le groupe pour la première fois de lever la main.

Semblant impressionné par la réponse presque égale à cette dernière question, il s’adressa à la foule.

« C’est incroyable. C’est en partie pour cela que nous sommes de retour sur le terrain », a-t-il expliqué. « Il ne s’agit pas d’effacer le passé, mais de commencer ce nouveau chapitre vers l’avenir et de venir ici pour chacun d’entre vous. »

« Nous adorons jouer pour vous, nous adorons écrire cette musique – nous sommes vraiment excités par le nouvel album », a-t-il poursuivi. « Alors merci beaucoup les gars – nous avons passé une soirée incroyable avec vous. J’espère que nous vous reverrons bientôt. » Le groupe a ensuite terminé la soirée avec le tube énergique « Bleed It Out » que vous pouvez écouter avec le discours ci-dessous.

Linkin Park, « Bleed It Out » + discours de Mike Shinoda

Shinoda parlait-il à Bennington ?

Shinoda envoyait-il un message à Bennington et répondait-il à l’accusation de ce dernier d’effacer l’héritage de son père ? L’utilisation de l’expression spécifique « effacer le passé » semble correspondre à la formulation de Bennington. Cela correspond également à certains messages du livestream du groupe dans lesquels ils ont encouragé le public à être la voix de Chester et à chanter tout au long de la performance.

Quant aux autres points soulevés par Bennington sur l’histoire d’Armstrong avec l’Église de Scientologie et sur le fait qu’elle soit une amie et une partisane de l’acteur emprisonné Danny Masterson qui a assisté à son procès, les membres de Linkin Park qui reviennent n’ont pas répondu à cette question. Cependant, Armstrong a publié une déclaration après la réaction initiale à propos de son association passée avec Masterson, dans laquelle elle a révélé qu’on lui avait demandé de soutenir l’acteur lors de sa comparution au tribunal et qu’elle s’est vite rendu compte qu’elle n’aurait pas dû le faire.

« J’essaie toujours de voir le bon côté des gens, et je l’ai mal jugé », a déclaré Armstrong. « Je ne lui ai jamais parlé depuis. Des détails inimaginables ont émergé et il a été reconnu coupable. » Elle a ensuite précisé dans sa déclaration : « Pour le dire aussi clairement que possible : je ne cautionne pas les abus ou la violence contre les femmes et je sympathise avec les victimes de ces crimes. »

Linkin Park en 2024

Le concert du Kia Forum à Los Angeles est désormais prévu, et le groupe jouera à New York, Hambourg, Londres et Séoul plus tard ce mois-ci, avec une date prévue en novembre à Bogota, en Colombie. Ces concerts viennent soutenir le nouvel album, De zéroqui doit être publié le 15 novembre.