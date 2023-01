Shinny amical entre Big White, les pompiers de Lake Country collectent des fonds pour le fonds de brûlure

Le maire de Lake Country, Blaire Ireland, a pu lancer la rondelle lors du premier match de collecte de fonds de hockey sur étang entre le service d’incendie de Big White et le service d’incendie de Lake Country.

Le match amical a eu lieu le dimanche 29 janvier à 11 h en tant que collecte de fonds pour le Firefighter Burn Fund local.

Un total de 816 $ a été amassé pour soutenir les victimes de brûlures et les centres de traitement en Colombie-Britannique

Sur la plus haute patinoire extérieure du Canada, à la station de ski Big White, l’équipe de pompiers de Big White a remporté le match 11-9.

