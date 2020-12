TOKYO – Les procureurs japonais ont inculpé mercredi un homme d’incendie criminel et de meurtre en relation avec un incendie l’année dernière qui a tué 36 personnes dans un studio d’animation à Kyoto, l’attaque la plus meurtrière du pays depuis des décennies.

Le suspect, Shinji Aoba, 42 ans, est accusé d’avoir incendié en juillet 2019 Kyoto Animation, un célèbre studio d’animation connu pour ses émissions de télévision et ses films «tranche de vie». Trente-trois personnes sont mortes sur les lieux, dont beaucoup ont tenté de s’échapper sur le toit, et trois autres sont mortes plus tard des suites de brûlures. 33 autres ont été blessés.

Les procureurs de Kyoto ont déclaré que M. Aoba avait été accusé de cinq crimes, dont meurtre, tentative de meurtre et incendie criminel.

M. Aoba, qui avait des antécédents de maladie mentale, a été gravement brûlé dans l’incendie. Il a été arrêté en mai après s’être suffisamment rétabli, mais les procureurs avaient attendu pour l’inculper jusqu’à ce qu’il subisse une évaluation psychologique, a rapporté la chaîne publique japonaise NHK.