‘Shine a Light’ sur le cancer du poumon mercredi à l’hôpital Silver Cross de New Lenox – Shaw Local

Toute personne touchée par le cancer du poumon est invitée à se rassembler à l’hôpital Silver Cross mercredi soir pour célébrer, se souvenir et soutenir.

« Faites la lumière sur le cancer du poumon » aura lieu de 18 h à 20 h dans la salle à manger Seasons de l’hôpital.

Des centaines d’hôpitaux à travers les États-Unis organisent également “Shine a Light on Lung Cancer” et Silver Cross est honoré de participer à cet événement national pour la toute première fois, selon Debra Robbins, porte-parole.

«La soirée est une commémoration et une célébration et offrira aux gens l’occasion de se rassembler, de se mêler à d’autres survivants du cancer du poumon ou à des êtres chers dont la vie a été touchée par le cancer du poumon, d’entendre de très brèves présentations par les médecins et de prendre du thé, du café et des cookies », a déclaré Robbins.

L’événement mettra en vedette des médecins participants, la Dre Gillian Alex, chirurgienne pulmonaire; Dr Kris McDonough, médecine de soins intensifs/pneumologue; et le Dr Sunil Narula, hématologue/oncologue.

Amy Norwich, infirmière autorisée et infirmière-navigatrice pour le cancer du poumon chez Silver Cross, discutera du dépistage par tomodensitométrie du cancer du poumon chez Silver Cross.

L’événement est gratuit mais limité à 100 participants. L’inscription est obligatoire.

“Chaque participant recevra un petit sac en papier blanc et une bougie chauffe-plat à piles sur laquelle il pourra écrire son nom (ou le nom d’un être cher), et nous l’allumerons dans la pièce”, a déclaré Robbins. “Cela ressemblera beaucoup à la belle luminaria que vous voyez pendant les vacances.

Pour vous inscrire, visitez silvercross.org.