Shilpa Shinde enseigne à Karan Johar, Nora Fatehi sur leur jugement, dit “baad mein mat bhauko ..”

Jhalak Dikhhla Jaa 10: Actrice de télévision et ex-concurrente de JDJ 10, Shilpa Shinde a perdu son sang-froid face aux juges de l’émission de télé-réalité Karan Johar et Nora Fatehi à cause de leur jugement étroit. L’actrice n’a pas aimé la façon dont les juges évaluent les performances de Nia Sharma et Rubina Dilaik.

La semaine dernière, lors de l’épisode du week-end de Diwali, Nia Sharma a exécuté un tandav dans un avatar de la déesse Kali. La star de Jamai 2.0 a hypnotisé les spectateurs et même les invités de l’épisode, Arun Govil et Dipika Chiklia. Cependant, Karan et Nora ont souligné que sa performance était plus faible du point de vue de la danse et qu’elle devait s’améliorer dans ce domaine. Nia a pris les commentaires de manière positive et a promis qu’elle serait de retour dans sa meilleure forme.

Shilpa a partagé son point de vue sur la performance de Nia et a également critiqué les juges pour leur examen. Sur son Instagram, Shilpa a partagé une vidéo où elle a enregistré et a déclaré: “Maine Nia ka dernière performance dekha. Uske upar jo pointe diye aur commente kiye main chup rahi. Iss baar jo hua performance ke baad, jo commente kiye gaye. Karan sir kya Dharma production ki film dene wale hai? Aapko kya chahiye, aap Oscar dene waale ho? Aap National Award dene waale ho? Bataiye?”

Shinde a ajouté que même Rubina avait subi une entorse au cou, en raison de répétitions mouvementées, et que leur travail acharné n’était pas reconnu. Shilpa a dit: “Uss 3 minutes ke act ke liye ek artiste kya karra aapko pata bhi hai? Aap Rubina ka video nikal ke dekhiye, koi bhi accident ho sakta tha. Uska koi bhi natija hosakta tha. Iske baad kya iske zimmadar juge hai? Baad me candle leke raaste me nikalne ka koi matlab nahi hai. Jabtak insaan hai uski kadar karo, baad mein mat bhauko.

Dans une autre vidéo, Shilpa a même déclaré qu’elle respecte les juges, mais Karan juge une émission de télé-réalité de danse, malgré ses faibles compétences en danse. Outre Karan et Nora, même Madhuri Dixit est également juge de l’émission.