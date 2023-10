Shilpa Shetty vole la vedette dans une robe bleue et argentée, prenant une pose meurtrière pour les pap [Watch Video]

Shilpa Shetty, l’incarnation de la grâce et du style, a fait tourner les têtes alors qu’elle faisait une apparition éblouissante dans une fascinante robe bleue et argentée. La diva de Bollywood respirait la confiance et l’élégance alors qu’elle prenait une pose meurtrière pour les paparazzi, laissant tout le monde impressionné. Son sens impeccable de la mode était pleinement visible alors qu’elle possédait sans effort le tapis rouge avec son style impeccable et son sourire radieux. La robe longue au sol accentuait la silhouette impeccable de Shilpa, épousant ses courbes aux bons endroits. Les ornements argentés complexes ajoutaient une touche de glamour et d’éclat à son ensemble, faisant d’elle le centre d’attention partout où elle allait. Avec ses cheveux coiffés de vagues lâches et son maquillage minimaliste, Shilpa a laissé sa tenue parler.