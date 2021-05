Shilpa Shetty, Varun Dhawan et Malaika Arora partagent des images choquantes du cyclone Tauktae et exhortent les fans à rester en sécurité | Nouvelles des gens

New Delhi: Alors que Mumbai se noyait sous de fortes pluies et résistait aux vents violents causés par le cyclone Tauktae, les célébrités de Bollywood se sont tournées vers les médias sociaux pour publier des images et des vidéos de la tempête meurtrière depuis leurs maisons.

Lundi 17 mai, plusieurs célébrités telles qu’Ekta Kapoor, Archana Puran Singh, Varun Dhawan, Shilpa Shetty, Malaika Arora et Anupam Kher s’étaient rendues sur Instagram pour partager des images de la tempête destructrice qui a conduit à des rues tombées et des fenêtres brisées.

Alors que les stars partageaient leur expérience avec le Cyclone, elles ont exhorté leurs fans à rester en sécurité et à ne pas s’aventurer avec le danger supplémentaire du Cyclone Tauktae avec COVID-19.

Découvrez les visuels choquants qu’ils ont partagés:

Selon les rapports, les vents en rafales avaient atteint la vitesse de plus de 114 km / h et de fortes averses ont frappé la ville de Mumbai et ses environs alors que la « très grave tempête cyclonique » passait près de la côte en se dirigeant vers le Gujarat.

La Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a déclaré que le lundi 17 mai, 479 plaintes pour chute d’arbres et de branches avaient été reçues de partout à Bombay. De ce nombre, 245 plaintes ont été reçues des banlieues occidentales, suivies par 156 de la ville de l’île et 78 de la banlieue est.