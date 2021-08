Shilpa Shetty va manquer ‘Super Dancer

Depuis l’arrestation de son mari dans un racket pornographique, la diva de Bollywood Shilpa Shetty Kundra a été absente de son rôle de juge de télé-réalité dans ‘Super Dancer – Chapitre 4’.

La semaine dernière, le couple de Bollywood Genelia D’Souza et Ritesh Deshmukh ont honoré le spectacle. Le duo a été vu en train de jouer sur l’un de leurs numéros romantiques, volant le cœur du public avec leur fabuleuse performance. Plus tôt, Karisma Kapoor avait également honoré le spectacle pour compenser l’absence de Shilpa Shetty.

Ce week-end, deux acteurs emblématiques, Sonali Bendre et Moushumi Chatterjee, orneront la scène de ‘Super Dancer – Chapter 4’.

Les concurrents joueront sur des chansons intemporelles exquises et tout le monde sera vu en train de groover sur les airs les plus captivants de tous les temps. Le public verra également Sonali Bendre et Moushumi Chatterjee partager des expériences amusantes avec les participants, ainsi que montrer leurs talents de danseur.

Les deux actrices toujours vertes seront honorées dans un hommage à grand succès.

Des performances incroyables des candidats sur les chansons des chartbusters de Sonali et Moushumi, l’ancien apportant un cadeau pour Florina, à une performance spéciale d’ASP (Amit, Sanchit et Pruthviraj) pour les juges invités, ce week-end sera riche en énergie et en masti avec les deux étoiles.