Shilpa Shetty souhaite un « cookie » à Raj Kundra pour son anniversaire de mariage et partage de vieilles photos inédites

Shilpa Shetty Kundra et Raj Kundra ont juré il y a douze ans d’être ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. Ils ont été ensemble à travers vents et marées, des hauts et des bas, et sont l’un des couples les plus durables de Bollywood. Shilpa Shetty s’est précipitée sur Instagram à 12 heures du matin pour partager quelques photos de son mariage, ainsi qu’un joli message émotionnel.

Shilpa a partagé un collage de certains de ses souvenirs de mariage préférés. Raj peut être vu en train d’appliquer du sindoor sur la tête de Shilpa dans l’une des photos de collage. Il attache le mangalsutra autour de son cou dans un autre. Shilpa a ajouté une belle légende, se remémorant le passé et reconnaissant Raj. « Son moment et son jour il y a 12 ans, nous avons fait et continuons de tenir une promesse ; de partager les bons moments et de supporter les moments difficiles, de faire confiance à l’amour et à Dieu pour nous montrer le chemin… côte à côte, jour après jour… 12 ans et sans compter… Joyeux anniversaire, Cookie ! Voici beaucoup plus d’arcs-en-ciel, de rires, de jalons et de nos biens les plus précieux… nos enfants. »

Raj Kundra et Shilpa Shetty se sont mariés en novembre 2009. Samisha Shetty Kundra et Viaan Raj Kundra sont les deux enfants du couple. Shilpa a fait des vagues dans le passé pour ses apparitions dans des émissions de téléréalité comme « Super Dancer ». On la verra bientôt aux côtés de Kiran Kher et Badshah dans ‘India’s Got Talent’.