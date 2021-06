L’actrice de Bollywood Shilpa Shetty Kundra s’est rendue sur les réseaux sociaux dimanche pour partager un message spécial pour son mari Raj Kundra à l’occasion de la fête des pères.

S’adressant à Instagram, Shilpa a partagé une photo de Raj, qu’elle appelle affectueusement Cookie, dans une piscine avec sa fille Samisha et son fils Viaan Raj.

« Cher Cookie, Pour le monde, tu n’es qu’un père .. mais pour notre famille, tu es notre monde. Nos enfants Viaan-Raj et Samisha ont tellement de chance de t’avoir dans leur vie. Merci d’être dans notre vie et d’être le meilleur PAPA dans le monde @rajkundra9 #love #happyfathersday #gratitude #unconditionallove #happiness #family », a écrit l’actrice.

Réagissant au message de Shilpa, Raj a commenté : « Bas kar pagli rulaye gi kya. Les fans ont également versé de l’amour et de l’appréciation pour le couple. Un utilisateur a écrit : « Belle famille », tandis qu’un autre a commenté : « Photo super mignonne #likefatherlikedaughter. »

Prenant sur Instagram, Shilpa s’est également souvenue de son défunt père. L’actrice de ‘Dhadkan’ a partagé le message de sa sœur, Shamita Shetty et a écrit: « Tu me manques, papa. Chaque jour #HappyFathersDay », avec un emoji en forme de cœur.

Pendant ce temps, Shilpa, ainsi que les acteurs et l’équipe de son prochain film ‘Hungama 2’, se sont réunis pour l’avant-première de l’album du film samedi 19 juin au studio Sunny Super Sound de Juhu. En raison de la situation actuelle du COVID, les invités présents à l’événement se sont assurés que toutes les normes de sécurité telles que le port de masques et la distanciation sociale étaient respectées.

Outre Shilpa, Meezaan Jaffrey, les producteurs de films Ratan Jain et Ganesh Jain, le directeur musical Anu Malik, Javed Jaffrey, Naved Jeffery, Shamita Shetty et Raj Kundra étaient également présents à l’événement.

« Hungama 2 » est une suite du film à succès « Hungama » de 2003 et devrait sortir cette année sur Disney Plus Hotstar. Le réalisateur de Priyadarshan met également en vedette Ashutosh Rana, Manoj Joshi, Rajpal Yadav, Johnny Lever et Tiku Talsania dans des rôles clés.