Shilpa Shetty s’inspire de Sadhana lors d’un épisode rétro d’une émission de danse-réalité | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice Shilpa Shetty Kundra, qui juge l’émission de téléréalité dansée « Super Dancer: Chapter 4 », a revêtu un look rétro dans un épisode, affirmant qu’elle s’était inspirée de la défunte actrice Sadhana et de sa mère Sunanda Shetty.

L’acteur vétéran Annu Kapoor a également fait une apparition spéciale dans la série. L’équipe de l’émission a thématisé l’épisode comme une ode à l’âge d’or du cinéma. Les co-juges de Shilpa, Geeta Kapoor et Anurag Basu, étaient également vêtues de façon rétro.

« Je me suis tellement amusé à tourner cet épisode que je ne peux pas l’exprimer avec des mots ! Les enfants et les chorégraphes ont mis en place des numéros merveilleux, et cela nous a ramenés à l’âge d’or de Bollywood », a déclaré Shilpa à IANS.

Parlant de l’acteur chevronné Annu Kapoor dans la série, Shilpa a déclaré: « Pour ajouter à cela, nous avions Annu Kapoor ji avec nous, qui a partagé des anecdotes et des anecdotes si intéressantes qui nous ont laissés en admiration. Et, voir Annu ji danser sur certains de ces numéros était un vrai régal ! Quant à mon look dans cet épisode, il est inspiré de ma mère dans sa jeunesse et de Sadhanaji », explique l’actrice.

L’émission est diffusée sur la télévision Sony Entertainment.