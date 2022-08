Shilpa Shetty se blesse sur les plateaux de tournage de la police indienne de Rohit Shetty, partage une photo avec une légende pleine d’esprit

Le mercredi 10 août, l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty Kundra s’est rendue sur son Instagram et a laissé tomber une photo heureuse avec sa jambe fracturée. L’actrice tournait pour la série policière Indian Police Force de Rohit Shetty, titrée par Sidharth Malhotra, où elle s’est blessée à la jambe.

En plus de la photo, l’actrice, qui a été vue pour la dernière fois dans Nikamma, a écrit : “Ils ont dit : Faites rouler l’action de la caméra – “cassez-vous une jambe !” plus fort et meilleur. Jusque-là, dua mein yaad rakhiyega. Les prières fonctionnent toujours. Avec gratitude, Shilpa Shetty Kundra.

Sur la photo, l’actrice de 47 ans peut être vue assise dans un fauteuil roulant, exhibant sa jambe gauche fracturée et son joli sourire. Shilpa a enfilé un haut blanc sous une veste en jean bleue, associée à un pantalon bleu. Peu de temps après que Shilpa ait partagé le message, les fans ont submergé la section des commentaires souhaitant une récupération rapide à l’actrice.





Le célèbre designer Manish Malhotra a commenté : « Guérissez-vous bientôt », suivi d’une émoticône en forme de cœur. La sœur cadette de Shilpa, Shamita Shetty, a écrit : “Mon munki le plus fort” suivi de trois émojis au cœur rouge. Le rappeur Badshah et les actrices Gauahar Khan et Esha Gupta ont également souhaité que l’actrice guérisse bientôt dans la section des commentaires.

Plus tôt cette semaine, l’actrice de Baazigar a partagé une vidéo derrière l’objectif des décors de sa prochaine série Web où elle peut être vue en train de tourner pour une séquence d’action grillée avec le réalisateur Rohit Shetty et Sidharth Malhotra. Vivek Oberoi fait également partie de l’émission qui sera diffusée sur Amazon Prime Video India.





Avec Indian Police Force, le cinéaste a étendu son univers policier composé de Singham alias Ajay Devgn, Simmba alias Ranveer Singh et Sooryavanshi alias Akshay Kumar au monde numérique. Et il sera intéressant de voir si les trois protagonistes masculins font également une apparition dans l’émission OTT.