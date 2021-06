Shilpa Shetty révèle qu’elle était jalouse lorsque la chanson de SRK-Kajol ‘Yeh Kaali Kaali Ankhein’ ne lui a pas été donnée

L’actrice Shilpa Shetty, que nous connaissons tous sous le nom de « Reine Thumka », nous a offert des films incroyables des années 90 et des chansons indémodables. Actuellement, Shilpa juge Super Dancer – Chapitre 4 et dans un épisode récent où le chanteur Kumar Sanu était l’invité de l’émission, elle a exprimé à quel point elle se sentait jalouse de ne pas faire partie de la chanson ‘Yeh Kaali Kaali Ankhein’ du film de 1993. ‘Baazigar’. La chanson a été photographiée sur Shah Rukh Khan et Kajol.

Bollywood Hungama a cité Shilpa disant dans l’émission: « J’ai toujours été jaloux que cette chanson ne m’ait pas été donnée (rires). C’est un numéro de danse, et j’ai toujours voulu en faire partie. » Plus tard, Shilpa et Kumar Sanu sont montés sur scène et ont dansé sur la chanson. Pendant qu’il chantait ‘Yeh Kaali Kaali Aankhein’, Shilpa a dansé sur la chanson.

En parlant de la chanson, Kumar Sanu a déclaré : « Cette chanson est composée par Anu Malik. Nous avons toujours eu des disputes mineures lors de l’enregistrement des chansons les uns avec les autres, mais il a créé de grands succès! »

Pour les inconnus, Shilpa a récemment eu 46 ans et son mari Raj Kundra a partagé une publication sur son compte Instagram. Il a partagé un clip vidéo et l’a légendé: « La chanson, les paroles, la vidéo dit tout. Sans toi, je ne suis rien. Je t’aime tellement. Joyeux anniversaire mon rêve devenu réalité @theshilpashetty #joyeuxanniversaire #gratitude #amour #femme . » Il a également publié une histoire dans laquelle il a écrit « Avez-vous même vieilli ? »

Côté travail, Shilpa sera prochainement vue dans « Hungama 2 », qui met également en vedette Paresh Rawal et Meezaan Jaaferi. Elle fait également partie de ‘Nikamma’.