Shilpa Shetty rédige un message de motivation de lundi et aborde la santé mentale au milieu d’une pandémie | Nouvelles des gens

Bombay: Partageant quelques réflexions pour améliorer la santé mentale pendant la situation pandémique actuelle dans le pays, la star de Bollywood Shilpa Shetty Kundra a écrit lundi des mots de motivation et a déclaré: « La foi et l’espoir sont ce dont nous avons besoin en ce moment. »

La star de « Life in A Metro » est allée sur Instagram et a publié une photo d’elle-même en train de méditer sur les genoux de la nature, sur une montagne. L’acteur a conseillé de se débarrasser de la réflexion excessive en partageant un conseil à côté de sa photo.

« Une réflexion excessive détruira votre bonheur et votre humeur. La chute rendra tout pire qu’elle ne l’est réellement. Prenez une profonde inspiration. Expirez et ayez foi. Ce qui est censé être, le sera », a écrit Shetty. Faisant face à la situation actuelle, la star de « Apne » a écrit une note détaillée pour atteindre la paix mentale. «

Nous lisons tous sur la situation réelle autour de nous et c’est absolument dévastateur. Cette nouvelle joue sur l’esprit tout le temps et conduit l’esprit dans des endroits très sombres », a écrit l’acteur.

Partageant le fait que les actions de certaines personnes sont « rassurantes » au milieu de la situation difficile, la star de ‘Dhadkan’ a déclaré: « Mais ensuite, il y a des messages et des nouvelles sur des inconnus qui aident des personnes qui ont désespérément besoin d’aide. des patients vivant seuls, des volontaires conduisant vers des personnes ayant besoin d’une assistance médicale, et des médecins fournissant des informations et des conseils via des sessions en ligne. Tellement rassurant! «

L’acteur a également exhorté les gens à éventuellement aider les personnes en difficulté et a déclaré: « Si nous pouvons faire quelque chose pour quelqu’un, nous devons absolument le faire! Mais sinon, ne paniquez pas excessivement. Arrêtez-vous un peu, inspirez profondément et croyez que Cela ira mieux d’ici. Vivez dans le MAINTENANT. Ensemble, nous allons surmonter cela. Nous marcherons à travers cette période vers un avenir meilleur. La foi et l’espoir sont ce dont nous avons besoin maintenant. «

Jetez un œil à son message:

Elle a ajouté un soleil brillant et une émoticône coeur rouge et les hashtags #MondayMotivation #SwasthRahoMastRaho #mentalhealth #faith #hope #positivity #yoga #yogasehihoga #FitIndiaMovement #FitIndia #yogisofinstagram #mentahealthmatters.

L’Inde a enregistré une légère baisse des cas de COVID-19 car elle a enregistré 3,68147 nouvelles infections à coronavirus et 3417 décès liés au cours des dernières 24 heures, a informé le ministère de la Santé du syndicat lundi matin.

Avec cela, le nombre cumulé de cas est passé à 1,99,25,604. Le pic quotidien avait atteint son apogée de plus de quatre cas de lakh le 1er mai mais est descendu à 392 488 cas hier.

Le nombre de morts cumulées est monté à 2 18 959. Actuellement, il y a 3413 642 cas actifs de COVID-19 dans le pays, selon les données gouvernementales. Le pays a également enregistré jusqu’à 3 00 732 recouvrements au cours de ladite période, portant le total des recouvrements à 16 29 3003.