Shilpa Shetty reçoit un deuxième vaccin contre le COVID et exhorte les gens à se faire vacciner | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty a rejoint le clan des célébrités qui ont reçu le deuxième vaccin contre le COVID-19 en recevant le deuxième coup samedi.

L’acteur de « Life in a Metro » a pris son compte Twitter et a partagé une vidéo d’elle au centre de vaccination COVID. Elle a également exhorté tout le monde à se faire vacciner au plus tôt.

Parallèlement à la vidéo, Shilpa a tweeté : « Pehle vaccine ka dose lo. Phir hi pose karo. J’ai terminé ma deuxième dose de vaccination aujourd’hui. Veuillez prendre rendez-vous et vous faire vacciner au plus tôt. Merci, @mybmc @DighavkarKiran #SwasthRahoMastRaho #BeResponsible #GetYourVaccine #HealthFirst #SecondDoseDone. »

Dans la vidéo, Shilpa pouvait être vue vêtue d’un débardeur noir associé à un denim bleu. Elle a complété son look avec des lunettes de soleil aviateur et un masque blanc.

Outre Shilpa, plusieurs acteurs de Bollywood comme Radhika Madan, Sonakshi Sinha, Pulkit Samrat, Varun Dhawan, Alaya F, Radhika Apte et d’autres ont reçu le vaccin contre le coronavirus.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Shilpa sera prochainement vue dans ‘Hungama 2’, qui met également en vedette Paresh Rawal et Meezaan Jaaferi. Elle fait également partie de ‘Nikamma’. Elle juge actuellement l’émission de télé-réalité de danse ‘Super Dance Chapter 4’.