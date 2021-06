Shilpa Shetty propose une nouvelle routine d’entraînement pour briser la monotonie | Nouvelles des gens

Mumbai : Shilpa Shetty Kundra a exhorté lundi ses abonnés Instagram à essayer de nouvelles routines d’entraînement pour briser la monotonie et ouvrir l’esprit, les muscles et les articulations.

L’actrice a partagé une vidéo de sa séance d’entraînement de squat ouvert et fermé et a écrit : « Pourquoi compter le dimanche pour des séances d’entraînement amusantes ? Faisons du lundi un jour de fête. J’adore essayer quelque chose de nouveau qui me met au défi. Ce confinement n’a pas été facile pour beaucoup d’entre nous. C’est donc une façon de briser la monotonie ; et d’ouvrir votre esprit, vos muscles et vos articulations. Aujourd’hui, nous relevons le DÉFI OPEN & CLOSE SQUAT. »

Révélant les bienfaits de l’entraînement pour la santé, l’actrice a ajouté : « Ça marche sur :

* Endurance cardiorespiratoire

* Tous les muscles du bas du corps

* Épaules

* Vitesse et agilité, cerveau et corps

* Coordination des bras et des jambes

Merci, @yashmeenchauhan, pour cet entraînement de jambe tueur; ça a marché et comment! »

Sur le plan du travail, Shilpa figure actuellement en tant que juge dans l’émission de téléréalité de danse Sony TV « Super Dancer: Chapter 4 ».