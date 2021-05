Shilpa Shetty présente «l’amour à l’époque de Corona» | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Shilpa Shetty, qui a partagé la semaine dernière que sa famille avait été testée positive au COVID-19, a montré dimanche à quel point l’amour à l’époque de la couronne était sur les réseaux sociaux.

Shilpa, qui a été testé négatif pour le virus, a publié une photo sur Instagram. Dans l’image, l’actrice est vue à l’intérieur tandis que son mari Raj se tient à l’extérieur de la maison, il y a une fenêtre en verre entre les deux alors qu’ils se regardent.

«L’amour au temps de Corona! Corona pyar hai # Presque fait! Merci à tous pour vos souhaits, vos préoccupations et vos prières. # Strong #positivevibes # gratitude # love #conquer #corona», écrit-elle en légende.

Le 7 mai, Shilpa s’est rendue sur Instagram et a déclaré que son mari Raj Kundra, les enfants Samisha et Viaan, et sa mère Sunanda, ainsi que la belle-famille, avaient été testés positifs à Covid. L’actrice, qui a été testée négative, a ajouté que tous les membres de la famille sont mis en quarantaine et se rétablissent.

Sur le plan du travail, l’actrice a deux films alignés. Elle sera vue dans « Hungama 2 », la suite du hit de 2003 « Hungama ». En plus de cela, Shilpa sera également vu dans le film « Nikamma » qui met en vedette Abhimanyu Dassani et Shirley Setia.