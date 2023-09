Raj Kundra fêtera aujourd’hui ses 48 ans. L’homme d’affaires a été marié à l’actrice Shilpa Shetty depuis 2009. Ils se sont fixés des objectifs de couple auparavant, mais ont fait profil bas lorsqu’en raison de l’affaire de pornographie, Raj a été arrêté et envoyé en prison. Ils font toujours des apparitions publiques mais Raj a toujours un masque sur le visage. Mais le jour de son anniversaire aujourd’hui, Shilpa a partagé une vidéo d’elle avec Raj sans masque. C’est une joyeuse vidéo pour l’anniversaire de Raj Kundra.

Shilpa Shetty partage une vidéo pour l’anniversaire de Raj Kundra

En parlant de la vidéo, Shilpa Shetty et Raj Kundra se promènent lors d’un safari animalier. Nous pouvons les voir marcher dans les champs avec des cerfs broutant et errant. Shilpa tourne une vidéo de selfie et essaie de convaincre Raj de regarder la caméra, mais il est occupé à profiter de la vue. Finalement, Raj se tourne vers la caméra.

Shilpa écrit qu’elle lui offrira un miroir cet anniversaire parce qu’elle veut qu’il voie ce qu’elle voit. Elle décrit Raj comme quelqu’un de drôle, gentil, attentionné et aimant. Shilpa l’appelle une belle âme qui est parfaite pour elle. Le Sukhée l’actrice souhaite qu’il reste heureux, béni et protégé.

Regardez la vidéo d’anniversaire de Shilpa Shetty pour Raj Kundra ici :

Raj Kundra va-t-il faire un film sur son arrestation dans l’affaire de pornographie ?

Eh bien, il y a quelques mois, des rapports ont fait surface indiquant que Raj Kundra envisageait de réaliser un film pour partager sa version de l’histoire dans l’affaire de la pornographie. Raj Kundra a été arrêté en 2021 et a passé 63 jours en prison. Les reportages sur le divertissement affirment que Raj rendra compte de tout ce à quoi il a été confronté lors de son arrestation et de l’énorme controverse qui a perturbé leur vie. On dit que Raj pourrait également y jouer. La phase de 2021 a été la plus difficile pour Shilpa Shetty et toute la famille. Shilpa a toujours maintenu une position digne. Et même son message d’anniversaire prouve à quel point ils s’aiment et à quel point elle sera à ses côtés contre vents et marées.

Shilpa Shetty et Raj Kundra ont un fils et une fille, Viaan Raj Kundra et Samisha Kundra. Sur le plan du travail, Shilpa a Sukhee comme prochain à libérer.