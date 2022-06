Shilpa Shetty partage une photo de son mari Raj Kundra avec des enfants, les internautes réagissent

Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a échappé aux médias et à l’attention du public. Mais à l’occasion de la fête des pères, Shetty a partagé une image de Raj posant joyeusement avec leurs enfants Samisha et Viaan. Sur la photo, Raj tenait une copie de la sainte Gita et le trio avait l’air adorable. Shilpa a partagé un message de carrousel où il a reconnu son père, son beau-père et Raj pour leur contribution désintéressée à la famille.

Shilpa a partagé cette image avec une légende qui dit : « Bonne fête des pères à tous les pères du monde. Merci pour votre travail acharné, vos sacrifices, votre amour inconditionnel et pour nous avoir protégés de tout ce qui entrave notre bonheur.

Tu es aimé plus que tu ne le penses. »

Voici le poste







Après ce post, plusieurs internautes ont versé de l’amour sur le post, et contrairement aux occasions précédentes, ils n’ont pas troll mais ont apprécié les pensées de Shetty. « Bonne fête des pères. Passez une merveilleuse journée », a écrit un internaute. Un autre utilisateur a affirmé: « Vraiment, père est un vrai héros dans le monde entier, respectez votre père. » Un internaute a ajouté : « Nice Apka papa ko nazar na lage. » Un autre internaute a ajouté : « hhaaayyee… cette photo est fascinante. »

Auparavant, Shetty a rappelé son expérience en reprenant l’émission de téléréalité internationale Big Brother. En 2007, l’actrice de Dhadkan a participé à la cinquième saison de l’émission de téléréalité britannique Celebrity Big Brother et a finalement remporté l’émission. Elle avait reçu une couverture médiatique internationale pendant son séjour à l’intérieur de la maison lorsqu’elle a été victime de commentaires racistes de sa co-concurrente Jade Goody.

Maintenant, dans une récente interview, Shilpa a rappelé son expérience de Big Brother et a également révélé ce que sa mère Sunanda Shetty avait dit aux créateurs. S’adressant à Mashable India, l’actrice a déclaré: « J’ai vu quelques épisodes et j’ai eu peur de ce que j’ai vu. J’ai dit que je n’allais pas faire tout cela. Mon contrat était donc très étanche. Ma mère leur a dit très clairement « Écoutez, nous sommes des Indiens, et nous ne ferons pas tout cela à découvert. » Honnêtement, j’avais l’impression que j’irais et que je serais éliminé la deuxième semaine. En voyant que chaque semaine, je serais nominé et que je serais sauvé. J’ai pensé comment cela se passe-t-il? Puis, la troisième semaine, quelque part, il m’est venu à l’esprit qu’il y a beaucoup d’Asiatiques », a ajouté Shilpa. Côté travail, le dernier album de Shilpa, Nikamma, est actuellement à l’affiche au cinéma.