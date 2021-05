New Delhi: L’actrice Shilpa Shetty Kundra, connue pour être une folle de fitness, croit au maintien d’un esprit sain et d’un corps sain.

Le dernier message de l’actrice sur Instagram parle de se sentir dépassé à l’époque du COVID-19 et de donner la priorité aux soins personnels en ces temps de test.

«Si vous vous sentez dépassé par tout ce qui se passe autour de nous, vous pouvez faire une pause dans les médias sociaux. Pour tous ceux qui ont affaire à quelqu’un qui lutte contre Covid-19 ou qui aident les autres à trouver les ressources dont ils ont besoin, je comprends que cette bataille n’est facile pour aucun d’entre nous. Prenez un peu de temps. Vous devez être mentalement dans un endroit qui vous permet de réfléchir et d’être suffisamment en forme pour aider les autres. Faites tout ce qui vous permet de vous renforcer et de revenir plus fort pour faire ce que vous pouvez. Restez fort, restez en sécurité », a écrit Shilpa lundi 9 mai.

L’actrice avait précédemment révélé que toute sa famille – son mari Raj Kundra, ses enfants – Viaan et Samisha, ainsi que sa belle-famille et sa mère ont été testés positifs au COVID.

«Les 10 derniers jours ont été difficiles pour nous en tant que famille. Mes beaux-parents ont été testés positifs au COVID-19, suivis de Samisha, Viaan-Raj, ma mère et enfin, Raj. Ils ont tous été isolés dans leur chambre à la maison selon les directives officielles et ont suivi les conseils du médecin », a écrit le jeune homme de 45 ans dans un article précédent.

Elle a conclu sa note par: «S’il vous plaît, continuez à nous garder dans vos prières. Veuillez vous masquer, désinfecter, rester en sécurité, si COVID est positif pour non … Restez TOUJOURS POSITIF, MENTALEMENT. «

Sur le plan du travail, Shilpa est actuellement juge dans l’émission de télé-réalité de danse – Super Dancer Chapter 4.