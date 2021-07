Shilpa Shetty-Meezaan Jaffrey devient glamour dans le remake de « Chura Ke Dil Mera », taquine une « torsion grésillante »

L’original ‘Chura ke dil mera’ est devenu une rage en son temps, et même aujourd’hui, nous atterrissons un jour ou l’autre en fredonnant sa mélodie.

Un remake de la chanson a été réalisé dans le film ‘Hungama 2’. Le teaser sortira le 5e juillet et le clip sortira probablement un jour après.

Shilpa Shetty est allée sur son Instagram et a partagé la nouvelle.

Elle a sous-titré le message comme; « L’ATTENTE est terminée #ChuraKeDilMera 2.0 est là avec une torsion torride ! »

Teaser sur 5e Juillet! Restez à l’écoute#Hungama2

Pour les non avertis, « Hungama 2″ marque le retour de Shilpa à Bollywood après 13 ans et sortira le 23 juillet sur Disney Plus – Hotstar. Shilpa a également partagé la première affiche du film avec l’annonce de la date de sortie. Elle a écrit : « Je ne peux pas rester calme, kyunki ab hoga Hungama ! La bande-annonce #DisneyPlusHotstarMultiplex #Hungama2 sortira le 1er juillet sur Disney+ Hotstar VIP ! Tu ne veux pas rater ça! »

Lors du lancement de la bande-annonce, l’actrice Shilpa Shetty Kundra a déclaré : « Quand j’ai entendu le scénario de Hungama 2 pour la première fois, je ne pouvais pas m’empêcher de rire. J’ai toujours voulu travailler avec ce duo – Paresh et Priyadarshan, ils ont toujours créé de la magie. à l’écran et j’étais vraiment excité d’être associé à eux et à Ratan ji (Vénus) de retour après notre palmarès de succès. Hungama 2 est spécial car c’est mon premier film après 12 ans et sur une plate-forme OTT. Je suis tellement content d’avoir fait celui-ci. Les gens vont adorer ce Family Comic – Caper »

Le film met en vedette Shilpa Shetty Kundra, Meezaan Jafri et Paresh Rawal, Paresh et Pranita, ainsi que Johny Lever, Rajpal Yadav et Ashutosh Rana.