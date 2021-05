Shilpa Shetty Kundra-Suniel Shetty a captivé le public de ‘Super Dancer 4’ en recréant leur magie ‘Dhadkan’

Shilpa Shetty Kundra et Suniel Shetty ont charmé le public dans les années 2000 par leur performance dans le film ‘Dhadkan’. Près de 21 ans plus tard, le duo recréera sa chimie « Dhadkan » dans le prochain épisode de « Super Dancer 4 ».

Jeudi, Sony TV a profité de ses réseaux sociaux pour donner un aperçu de l’acte de Shilpa et Suniel qui a captivé le public du studio, les concurrents et les co-juges Geeta Kapoor et Anurag Basu.

Le duo a recréé une scène populaire de ‘Dhadkan’ où le personnage de Shilpa, Anjali, dit au Dev de Suniel d’oublier elle et leur amour alors qu’elle a évolué dans sa vie. À cela, Suniel répond avec son dialogue emblématique : « Anjali main tumhe bhool jaaun yeh ho nahi. sakta. Aur tum mujhe bhool jaao, yeh main hone nahin doonga. Tum meri ho, bas meri. Les acteurs ont ensuite joué sur la chanson à succès de « Dil Ne Yeh Kaha Hain Dil Se ».

Leur acte a captivé les concurrents et a même reçu une ovation debout des juges. Étonnée par leur récréation, Geeta a même demandé à Suniel Shetty et Shilpa Shetty comment elles avaient réussi à maintenir la chimie vivante même après 20 ans de sortie du film.

Réalisé par Dharmesh Darshan, « Dhadkan » mettait également en vedette Akshay Kumar et Mahima Chaudhry.