Shilpa Shetty Kundra partage un message sur le fait de regarder le bon côté de la vie au milieu de l’affaire porno en cours de Raj Kundra

Ne laissant pas la négativité la dissuader, l’acteur de Bollywood Shilpa Shetty Kundra a partagé une photo, vendredi, dans laquelle on peut la voir portant une texture jaune georgette lehenga, sur Instagram.

Shilpa a associé son lehenga à un chemisier à manches ballon en organza et à une dupatta à la moutarde écrasée, associés à une ceinture meenakari. En partageant la publication, Shilpa a écrit: « Je regarde juste le bon côté de la vie. »

D’après sa légende, on a l’impression que Shilpa essaie d’avancer dans sa vie avec une certaine positivité. Plus de 2 000 000 de personnes ont aimé sa photo et des milliers de ses fans l’ont commentée. L’un de ses fans a commenté: « Regardant magnifiquement lumineux », tandis qu’un autre fan a écrit: « Il y a toujours une lumière au bout de chaque tunnel. Ce jour doit passer. »

Pour les inconnus, le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été condamné dans une affaire liée à la pornographie par la police de Mumbai, en juillet. Après 2 mois de détention, Raj Kundra est sorti de prison le 21 septembre.

Lorsque son mari Raj Kundra était à l’intérieur de la prison, Shilpa avait également partagé une note qui disait: « Je respire profondément, sachant que j’ai de la chance d’être en vie. J’ai survécu à des défis dans le passé et survivrai à des défis à l’avenir. Rien ne doit me distraire de vivre ma vie aujourd’hui. »

Parlant de ses projets à venir, Shilpa sera considérée comme juge dans une nouvelle émission de télé-réalité « India’s Got Talent 9 ». Ce sera son premier spectacle qui ne tournera pas autour de la danse. Dans la promo, on peut entendre Shilpa invitant les gens à montrer leur talent. Sony TV a déclaré dans un message : « La plus grande émission de talents de la télévision indienne et la plate-forme ultime pour une variété de talents sont de retour ! Si vous avez du talent, la plate-forme vous appartient. Les auditions ouvrent bientôt! »