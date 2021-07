Shilpa Shetty Kundra enfile un avatar super effrayant pour effrayer le chorégraphe de ‘Super Dancer 4’, regardez sa réaction

Les juges et les chorégraphes ou « Super Dancer 4 » partageaient un grand lien et peuvent être vus se faire des farces. Récemment, Shilpa Shetty a revêtu un look effrayant pour effrayer le chorégraphe Vaibhav et a semblé être assez secouée par elle.

Dans une vidéo partagée par Sony TV sur leurs réseaux sociaux, Shilpa peut être vue assise sur une chaise alors qu’elle demande aux maquilleurs de lui donner l’air si effrayant que Vaibhav a peur en un instant. « Trop excitée », dit-elle dans la vidéo.

Après avoir appliqué le maquillage spécial, Shilpa peut être vue avec une perruque grise, une robe blanche et un visage fantomatique avec des coupures. Elle-même est surprise après s’être regardée dans le miroir. Shilpa dit: « Toone mujhe bohot baar daraya hai Vaibhav, mai bas ek baar daraungi (Tu m’as fait peur de nombreuses fois Vaibhav, mais je ne te ferai peur qu’une seule fois). »

Dans la scène suivante, on peut voir Vaibhav caler dans un couloir étroit et soudain Shilpa lui saute dessus. Elle éclate de rire et fait peur au chorégraphe qui crie alors et la frappe presque. En regardant la réaction de Vaibhav, Shilpa et son co-juge Anurag Basu ont éclaté de rire.

Pendant ce temps, Vaibhav a été touchée par le numéro de Shilpa et a apprécié ses efforts pour les chorégraphes et les concurrents qui lui ont ensuite offert un « sashtang pranam ».

Viral Bhayani a également partagé la photo de Shilpa dans le même look avec la légende : « Nous l’avons capturée récemment chez elle. Qui? » À cela, le mari de Shilpa, Raj Kundra, a répondu: « Je sais » avec un emoji riant. L’acteur Adah Sharma qui interprète une femme possédée dans le film d’horreur « 1920 » a écrit : « Je jure que je n’étais pas à la maison. Ce n’était pas moi ! »

Les fans de Shilpa Shetty ont également salué les efforts de l’acteur. « Elle est si douce, une âme si pure.. nous ne voyons pas les juges faire ça », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a écrit: « @theshilpashetty Madame, vous seul pouvez le faire.. vous ne pouvez pas attendre cet épisode. «

Shilpa devrait également faire son retour à Bollywood après près d’une décennie avec « Hungama 2 », qui met également en vedette Meezaan avec Paresh Rawal. Elle sera également vue dans ‘Nikamma’ avec Abhimanyu Dassani et Shirley Setia.