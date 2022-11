Shilpa Shetty Kundra célèbre son 13e anniversaire avec Raj Kundra, partage un adorable message ; ‘Tout ce que je veux c’est toi’

Shilpa Shetty s’est mariée avec l’amour de sa vie Raj Kundra il y a 13 ans et aujourd’hui est le jour où le couple célèbre leur union pour toujours. À l’occasion de leur 13e anniversaire, Shilpa Shetty est allée sur Instagram et a partagé un adorable post pour son Cookie (Raj Kundra) et a écrit : ” 13 ans, Cookie, whoa ! (et sans compter) Merci d’avoir partagé ce voyage avec moi dans cette vie et le rendant si beau. Toi, moi, nous… C’est tout ce dont j’ai besoin Joyeux anniversaire à NOUS, Cookie”. Shilpa est follement et profondément amoureuse de son mari et n’hésite jamais à le partager avec le monde.

Regardez la vidéo de Shilpa Shetty et Raj Kundra qui voient à quoi ressemble toujours.

Cet adorable souhait de Shilpa Shetty montre seulement qu’elle est mariée au bon homme et qu’elle est amoureuse de lui pour toujours et à jamais. Shilpa et Raj Kundra ont traversé une OHA difficile récemment après l’arrestation de l’homme d’affaires dans une affaire de pornographie, où il y avait beaucoup de spéculations sur leur opération, mais ils étaient intacts et aujourd’hui ils sont sortis plus forts qu’avant. Shilpa a prouvé qu’elle était l’épouse parfaite de Raj car elle croyait en lui et était là avec lui quand il avait le plus besoin d’elle. Shamita Shetty lui a également souhaité ‘munki’ et ‘jiju’ et les a appelés le MEILLEUR couple de tous les temps et nous sommes d’accord. “Joyeux anniversaire Munki n Jiju en vous souhaitant à tous les deux le bonheur éternel, la paix et l’amour pour toujours”.

Shilpa et Raj ont été le meilleur soutien l’un pour l’autre. Le couple a deux enfants dans leur mariage et Viaan et Samisha sont de mignons petits munchkins. Shilpa et Raj nous font croire que le bonheur pour toujours existe. Joyeux anniversaire au couple le plus solide et le plus aimé de la ville de Tinsel.