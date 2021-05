Shilpa Shetty Kundra célèbre la fête des frères avec une vidéo amusante de ses enfants – Regardez | Nouvelles des gens

Bombay: L’actrice Shilpa Shetty Kundra a publié une vidéo de ses enfants – Viaan et Samisha – sur Instagram, pour marquer la Journée nationale des frères lundi.

Dans la vidéo, Viaan boit de l’eau de coco et Samisha fait de son mieux pour en obtenir. On voit Viaan tirer sa jambe et dire: « Oui madame, voulez-vous? » et « Non, je ne vous connais pas ».

Il lui en donne enfin quelques-uns, et Shilpa peut être entendu dire: «Partager c’est prendre soin».

L’actrice a légendé le message comme suit: « Avoir un frère plus jeune rend en quelque sorte l’aîné responsable, protecteur, mature et même territorial (je le saurais!) J’ai eu des frères Rakhi beaucoup plus tard dans la vie, mais Samisha a de la chance d’avoir un Un vrai. Voir ces visuels fait fondre mon cœur. Inestimable !! Bonne fête des frères. «

La semaine dernière, Viaan a eu neuf ans et Shilpa lui a offert un chien de compagnie qu’ils ont appelé Truffle.

Shilpa a épousé l’homme d’affaires Raj Kundra le 22 novembre 2009. Ils ont été bénis avec Viaan le 21 mai 2012 et Samisha le 15 février 2020.

L’actrice, qui a été vue pour la dernière fois à l’écran dans le film « Apne » en juin 2007, a aligné les films « Nikamma » et « Hungama 2 ».