Shilpa Shetty fait un retour remarqué, Meezan Jaffrey impressionne dans Paresh Rawal

Confusion, Chaos, Comédie. Sorti en 2003, « Hungama » est l’une des comédies les plus légendaires réalisée par le cinéaste emblématique Priyadarshan. Après 18 longues années, « Hungama 2 » est prêt à sortir à l’écran avec un plaisir, un divertissement et une confusion illimités ! Et la bande-annonce de « Hungama 2 », qui a été abandonnée par les créateurs jeudi, ne manquera pas de vous emmener dans une émeute de rire.

Vous pouvez attraper la plaisanterie entre deux familles – Les Tiwaris qui se composent d’un mari jaloux et d’une épouse magnifique ; et les Kapoors avec un colonel de l’armée à la retraite et ses deux fils et petits-enfants. Le chaos s’ensuit lorsqu’une jeune fille innocente avec un enfant illégitime se présente à la porte. Alors, la vraie question est : qui est le père de cet enfant ?

Reprenant le rôle de Radhe Shyam Tiwari, l’acteur Paresh Rawal est de retour dans « Hungama 2 » avec sa femme bien-aimée, Anjali Tiwari, essayé par l’acteur par excellence, Shilpa Shetty Kundra. Meezaan joue le rôle d’un fils idéal pris au milieu de ce chaos essayant de réfuter qu’il est le père du bébé de sa chérie d’université, alors que Pranita Subhash joue son premier rôle à Bollywood après une illustre carrière dans le cinéma du sud de l’Inde.

« Hungama 2 » marque également le retour de l’actrice Shilpa Shetty dans les films étant donné qu’elle a disparu du grand écran depuis plus d’une décennie. Dans la bande-annonce, on peut apercevoir Shilpa dansant sur le numéro emblématique « Chura Ke Dil Mera », alors qu’elle jette un sort avec son personnage.

Outre Shilpa, Meezaan, Paresh et Pranita, le film présente également les rois de la scène comique indienne – Johny Lever, Rajpal Yadav et Ashutosh Rana – qui apporteront leur A-game à cette comédie rugissante.

Regardez la bande-annonce ici :

Lors du lancement de la bande-annonce, le réalisateur Priyadarshan a déclaré: «Au fil des ans, la dynamique du divertissement a changé, mais l’amour pour une bonne comédie ne s’estompe jamais. Après avoir reçu une réponse spectaculaire au film Hungama qui a été tourné il y a des années, nous sommes heureux de faire passer l’histoire au niveau supérieur avec Hungama 2 – mais cette fois avec de nouveaux rebondissements mais le même vieux Hungama ! Lorsque je crée ces films, j’ai l’impression de contribuer à la société en faisant sourire les gens, surtout en ces temps difficiles. Les plaisanteries de Radhe Shyam Tiwari et des Kapoors feront rire le public longtemps après la fin du film ! »

L’actrice Shilpa Shetty Kundra a déclaré : « Quand j’ai entendu le scénario de Hungama 2 pour la première fois, je ne pouvais pas m’empêcher de rire. J’ai toujours voulu travailler avec ce duo – Paresh et Priyadarshan, ils ont toujours créé de la magie à l’écran et j’étais vraiment excité d’être associé à eux et à Ratan ji (Vénus) de retour après notre palmarès de succès. Hungama 2 est spécial car c’est mon premier film après 12 ans et sur une plate-forme OTT. Le public adore la comédie et moi aussi, je suis ravi a fait celui-ci. Les gens vont adorer ce Family Comic – Caper »

Écrit par Anukalp Goswami, Manisha Korde, Yunus Sajawal et produit par Venus Worldwide Entertainment, le film sortira le 23 juillet 2021 exclusivement pour les abonnés de Disney+ Hotstar VIP et Disney+ Hotstar Premium sous la bannière de Disney+ Hotstar Multiplex.