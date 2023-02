Shilpa Shetty étourdit les internautes en haut blanc et jupe noire à la fête d’anniversaire de Shamita Shetty

Shilpa Shetty a été capturée alors qu’elle assistait à l’anniversaire de sa sœur Shamita Shetty. Hier, l’actrice Mohabbatein a eu 42 ans et elle a célébré sa journée spéciale avec ses amis proches et sa famille. Outre Shilpa, son mari Raj Kundra et quelques autres amis ont également été aperçus en train d’assister à la fête.

Après l’arrivée de Shilpa sur les lieux, les photographes ont demandé à l’actrice de poser pour eux. Shilpa a été vue portant un haut blanc à épaules dénudées avec une mini-jupe noire. Elle a reconnu leur demande, puis est allée plus loin pour la fête. Viral Bhayani a partagé une vidéo de son moment paparazzi, et les internautes sont impressionnés par son “charme intemporel”.

Peu de temps après le partage de la vidéo, plusieurs internautes ont félicité l’actrice pour sa forme physique, et ils avaient du mal à croire qu’elle avait 47 ans et qu’elle était mère de deux enfants. Un utilisateur a écrit : “Elle vieillit dans une beauté à l’envers.” Un autre utilisateur a écrit : “Shilpa g aaj bhi 16 teen ki lgti h (Shilpa a toujours l’air d’avoir 16 ans).” Un internaute a ajouté : “Aur kitta jawan hogi app mam junior ko bhi chance do abb (tu devrais aussi donner une chance à junior).” Un autre internaute a ajouté : “Kon kaheta hai ke paise se umra nahi kharidi ja sakti. Silpa ko dikho aaj bhi achhe khan paan aur fitness ka natija (Qui a dit que l’argent ne pouvait pas acheter la jeunesse ? Regardez le résultat de la bonne alimentation et de la forme physique de Shilpa ).” L’un des internautes a écrit : “Elle est tellement mignonne et belle que sa sœur.”

Côté travail, Shilpa Shetty a fait son grand retour à Bollywood avec la comédie de 2021 Hungama 2. Cependant, le film est passé inaperçu, et même son deuxième passage. Shilpa sera ensuite vue dans la police indienne dirigée par Rohit Shetty. La prochaine série Web marquera également les débuts de Rohit dans l’espace OTT. Avec Shilpa, Indian Police Force met également en vedette Sidharth Malhotra et Vivek Oberoi dans des rôles clés.