Shilpa Shetty était en larmes, s’est disputée avec Raj Kundra lors d’un raid à domicile dans une affaire de pornographie | Nouvelles des gens

Bombay : L’actrice Shilpa Shetty et son mari Raj Kundra ont eu une énorme dispute lorsque la Direction du crime a perquisitionné leur domicile dans le cadre de l’affaire de racket pornographique, à la suite de quoi l’actrice a fondu en larmes en disant qu’elle n’était pas au courant des actions de son mari, ont déclaré lundi des sources de la police de Mumbai. .

« Le jour où la branche criminelle a emmené Raj Kundra chez lui à Mumbai pour les perquisitions, Shilpa Shetty a également été interrogée. Shilpa était très contrariée après l’interrogatoire. Elle et Kundra ont eu une énorme dispute où elle a crié et lui a demandé ce qu’il fallait faire. une telle chose et pourquoi il a tout fait. L’équipe de Crime Branch a dû intervenir entre le couple pour apaiser l’actrice », ont déclaré les sources.

Ils ont informé que Shetty s’était effondrée devant les flics et leur a dit que Kundra l’avait tenue au courant du contenu de l’application et qu’elle ne savait rien.

« Shattered Shilpa a déclaré à Kundra qu’en raison de ses actions, le nom de famille est diffamé et que leurs approbations dans l’industrie sont annulées et que la famille fait face à d’énormes pertes financières. Elle lui a demandé quel était le besoin de faire de telles choses lorsqu’ils ont atteint une position dans la société », ont ajouté les sources de la police de Mumbai.

Donnant plus de détails sur l’affaire, les sources ont informé que Kundra s’attendait à son arrestation après que la cellule des biens de la Direction du crime de Mumbai a arrêté neuf personnes dans le cadre de l’affaire de racket pornographique en mars.

« Kundra avait changé son téléphone en mars afin qu’aucune donnée ne puisse être récupérée. Lorsque les responsables de la Criminal Branch lui ont posé des questions sur son ancien téléphone, il leur a dit qu’il l’avait jeté. pour cela », ont déclaré des sources.

Ils ont ajouté que l’enquête a révélé que Kundra a un « plan B » prêt à échapper à l’enquête sur l’affaire. Pendant ce temps, Crime Branch a nommé un auditeur financier pour enquêter sur la piste de l’argent de Raj Kundra et Shilpa Shetty et leur implication présumée dans l’affaire de racket pornographique.

« Au cours de l’enquête, la Crime Branch a découvert que des transactions d’une valeur de plusieurs millions de dollars avaient été effectuées à partir du compte conjoint de Shilpa Shetty et Raj Kundra. La Crime Branch soupçonne que les revenus de l’application ‘Hotshots’ et ‘Bolly Fame’ entraient sur ce compte, « , ont déclaré les sources.

Ils ont ajouté que la police cherchait également à savoir si l’argent gagné grâce aux applications était investi dans des bitcoins.

Pendant ce temps, la garde à vue de Raj Kundra et Ryan Thorpe se termine mardi, et selon les sources, la Criminal Branch demandera aujourd’hui la prolongation de leur garde à vue auprès du tribunal.

Plus tôt dimanche, la police avait informé que quatre employés de Kundra avaient tourné des témoins contre lui dans l’affaire de racket pornographique, augmentant ainsi les ennuis pour lui.

Kundra a été arrêté par la police de Mumbai tard le 19 juillet avec 11 autres personnes pour des accusations liées à la création présumée de films pornographiques et restera sous la garde de la Mumbai Crime Branch jusqu’au 27 juillet.

Dimanche, la cellule des biens de la Mumbai Crime Branch a convoqué l’acteur de télévision et mannequin Gehana Vasisth et deux autres personnes pour un interrogatoire dans le cadre d’une affaire de pornographie.

Pendant ce temps, en enquêtant sur l’affaire du film porno, la police criminelle de Mumbai a trouvé une armoire cachée dans les bureaux de Viaan et JL Stream de Kundra à Andheri de Mumbai lors de perquisitions.

Selon des sources, Kundra sera bientôt confronté à des affaires de blanchiment d’argent et de loi sur la gestion des changes (FEMA) à son encontre, car la Direction de l’exécution (ED) est susceptible d’enregistrer des affaires en vertu de ces lois contre lui.

Actuellement, l’affaire concerne la création présumée de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Kundra a été désigné comme le principal conspirateur par la police de Mumbai qui a porté des accusations contre lui en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien ( IPC) en plus des articles pertinents de la loi sur l’informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).