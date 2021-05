Shilpa Shetty et Varun Dhawan dédient la chanson «Lad Lenge» aux travailleurs de première ligne du COVID et exhortent les fans pour leur contribution | Nouvelles des gens

New Delhi: Une foule de célébrités de Bollywood telles que Sonu Sood, Amitabh Bachchan, Priyanka Chopra, Akshay Kumar, Anushka Sharma, Virat Kohli et Varun Dhawan, entre autres, se sont mobilisées pour aider la nation en cette période de crise.

La beauté de Bollywood, Shilpa Shetty Kundra, a également rejoint le train en marche et aide ceux qui en ont besoin. Maintenant, l’actrice de ‘Dhadkan’ et Varun Dhawan se sont associés pour rendre hommage aux travailleurs de première ligne du COVID d’une manière unique.

Shilpa a pris son compte Instagram et a laissé tomber une bobine contenant la composition de Harsh Upadhyay « Lad Lenge ».

Dédiant la belle composition aux travailleurs de première ligne du COVID, elle a écrit: «C’est pour nos travailleurs de première ligne qui sont les vrais champions et qui ont besoin de tout notre amour et de notre soutien. Transpirons pour nos héros qui enfilent leurs kits EPI et se battent même avec la déshydratation tous les jours! Grâce à l’initiative Heal-Pray-Love de @ fastandup_india, ‘#HealWithReels’; Je m’engage à transpirer pour une cause … à transpirer avec une prière pour notre nation, à guérir «jeûne» et à être «debout» à nouveau avec plus de vigueur. Vous pouvez aussi faire la différence! Créez une bobine en utilisant cette chanson et identifiez-moi avec @fastandup_india et #HealWithReels, nous donnerons des électrolytes Fast & Up Reload à nos travailleurs de première ligne.

@varundvn Faisons ça!

#SwasthRahoMastRaho #staysafe #maskup #frontlinewarriors #HealPrayLove #UnitedBySweat #HealWithFastandUp. »

Après avoir sorti sa bobine, la passionnée de fitness, a nommé Varun Dhawan pour partager sa version de la chanson et a également encouragé ses fans à partager leurs bobines comme avec chaque bobine, ils donneront instantanément des électrolytes aux travailleurs de première ligne.

Récemment, Shilpa a partagé un article sur Instagram et a parlé de se sentir dépassé à l’époque du COVID-19 et de donner la priorité aux soins personnels en ces temps de test.

Sur le plan du travail, Shilpa est actuellement juge dans l’émission de télé-réalité de danse – Super Dancer Chapter 4.