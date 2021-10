Shilpa Shetty et Tabu se souviennent de leur amitié de 25 ans sur ‘Super Dancer 4’ | Nouvelles des gens

MUMBAI : Au cours de l’épisode du dimanche de « Super Dancer: Chapter 4 », Tabu, invitée célèbre et actrice de Bollywood, complimentera les actes et divertira tout le monde avec ses mouvements de danse. Lors d’une conversation avec les juges Shilpa Shetty Kundra et Geeta Kapur, il est révélé que Shilpa et Tabu sont amis depuis environ 25 ans.

Montrant au duo quelques images de leur tournage, Shilpa et Tabu ont tous deux parcouru le chemin de la mémoire et ont expliqué comment leur amitié a progressé et s’est épanouie au fil des ans. Shilpa a révélé dans l’émission qu’elle et Tabu sont devenues amies lorsque Shilpa a demandé une bouteille de shampoing à Tabu sur les tournages du film » Gambler » de Shilpa Shetty et » Vijaypath » de Tabu aux cascades de Kudremukh.

Cela s’est produit par hasard parce qu’apparemment Shilpa Shetty n’avait pas prévu qu’ils tireraient dans une jungle où elle n’aurait pas de telles nécessités à portée de main. À partir de ce moment-là, leurs relations se sont renforcées.

Shilpa Shetty Kundra a déclaré: « Nos films, peut-être qu’aucune des images n’a célébré le jubilé d’argent, mais notre amitié l’a fait, cela fait plus de 25 ans. »

Tabu s’est également joint à une histoire sur leur amitié sur les plateaux de ‘Tarkeeb’ qui était tourné sur les collines de Pachmarhi. Elle a déclaré: « Il y aurait eu des compétitions de manger les uns avec les autres, emballant dans des bols après des bols de gulab jamun et de kheer. »

Après la fin du tournage, Tabu a apparemment dû aller se produire quelque part mais elle ne pouvait pas rentrer dans ses tenues. « Je devais bien performer à ce moment-là ! Rien ne me convenait car j’avais pris 12 kg ! Tabu a ensuite révélé qu’après avoir mangé, elle s’endormait pendant que Milind Soman et Shilpa Shetty allaient faire de l’exercice pendant des heures.

Shilpa Shetty a également déclaré que sur les plateaux de tournage, le trio Milind Soman, Tabu et elle-même étaient surnommés « les trois mousquetaires ». « C’est la personne la plus pure et la plus incroyable que j’aie connue », a déclaré Tabu à propos de Shilpa Shetty. ‘Super Dancer Chapter 4’ est diffusé sur Sony Entertainment Television.