Shilpa Shetty et Suniel Shetty recréent la magie ‘Dhadkan’ sur les plateaux de Super Dancer Chapitre 4 – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi: la beauté de Bollywood Shilpa Shetty Kundra, qui était en pause pendant trois semaines après s’être remise de COVID, est enfin de retour sur les plateaux de l’émission de téléréalité de danse, Super Dancer Chapter 4.

L’actrice a été accueillie par les candidats d’une manière unique, car ils ont fait une performance spéciale pour l’actrice de « Baazigar ».

L’épisode a également été honoré par sa co-star de « Dhadkan » Suniel Shetty et le duo a recréé les beaux moments du film. Ils ont également joué sur l’un des morceaux les plus populaires du film, ‘Dil Ne Yeh Kaha Hain Dil Se’. Leur chimie incroyable valait la peine d’être regardée et était aimée de tout le monde.

Suniel et Shilpa avaient partagé un espace d’écran dans ‘Dhadkan’ qui était devenu un énorme succès en 2000 et avait reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et des cinéphiles.

La promo de l’épisode a été partagée par Sony Entertainment Television sur leur compte Instagram avec une légende, « #SuperDanseurChapitre4 | Sam – Dim 20h

Dhadkan hogi tez jab milenge Shilpa Shetty et Suniel Shetty stade par. Dekhiye #SuperDancerChapter4, week-end d’ISS samedi-dimanche, raat 8 baje, Sony par.

@geeta_kapurofficial @anuragbasuofficial @theshilpashetty @suniel.shetty.. »

Dans le clip, Shilpa était magnifique dans une tenue jaune moutarde chatoyante. On peut la voir arborer des cheveux ondulés, accessoiriser son look, Shilpa a ajouté quelques bracelets en argent, une paire de jhumkas assortis et une épingle à nez pour aller avec la tenue traditionnelle. Tandis que Suneil avait l’air fringant dans une chemise noire et un jean.

Outre Shilpa Shetty, « Super Dancer Chapter 4 » a également Geeta Kapur et Anurag Basu dans le panel des juges.