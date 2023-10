Shilpa Shetty et Raj Kundra illuminent la soirée avec des masques LED, la vidéo devient virale [Watch]

Shilpa Shetty et Raj Kundra, le couple puissant de Bollywood, sont récemment sortis pour une soirée romantique qui a laissé Internet en effervescence. Le duo a fait tourner les têtes alors qu’ils se jumelaient avec des masques noirs assortis, dégageant des vibrations majeures des Power Rangers.

Les plateformes de médias sociaux ont rapidement eu vent de leur sortie élégante, les fans et les adeptes les saluant comme le couple puissant ultime. Les mèmes et les commentaires ont inondé Internet, établissant des comparaisons avec les super-héros emblématiques. Internet ne pouvait pas se lasser de leur touche à la mode en matière de tenues de soirée. Avec leur style impeccable et leur charme indéniable, Shilpa Shetty et Raj Kundra continuent de captiver les cœurs et les esprits, à la fois à l’écran et en dehors. Leur récente soirée en amoureux n’est qu’un autre exemple de leur capacité à créer de la magie et à laisser une impression durable partout où ils vont.